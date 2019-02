Smokitten, le jeu qui vous aide à arrêter de fumer

publié le 04/11/2018 à 08:30

Smokitten repose sur les 3 piliers indispensables pour arrêter de fumer : la motivation, la persévérance et les encouragements. Le fumeur va devoir aider un petit chat, échoué sur une île déserte et qui arrête de fumer.



Le but est de jouer sur votre smartphone pendant ce qu'on appelle les périodes de craving, c'est à dire quand vous avez un envie irrésistible de fumer, d'en griller une. Au lieu de vous précipiter sur votre paquet de cigarettes, vous attrapez votre téléphone et vous jouez 4 ou 5 minutes, le temps que ça passe. Vous faites courir votre petit chat, vous lui faites faire de la boxe, de la montgolfière. Vous vous défoulez et vous gagnez des pièces d'or virtuelles avec lesquelles vous décorez l'île de votre chat.

> Smokitten, le jeu vidéo pour arrêter de fumer !

Sur l'application, vous suivez votre progression au jour le jour. Vous savez combien vous avez économisé d'argent en ne fumant plus, combien de jour se sont passés depuis votre dernière cigarette. A tout moment, si vous sentez que vous allez flancher vous pouvez appuyer sur "Help". Ce bouton rouge permet d'alerter vos proches et d'autres participants si vous vous êtes inscrits sur le réseau social du jeu. Vous allez alors recevoir des messages pour vous motiver à continuer, à ne pas craquer.

Le jeu a été conçu en collaboration avec le centre Hygée, qui fait partie du cancéropole de Lyon. Des addictologues, des tabacologues ont participé à sa mise au point. Des tests ont été réalisés et ont montré des résultats plutôt encourageants. Pour les gros fumeurs, le jeu ne suffit pas. Il faut prendre en plus des substituts nicotiniques, mais il aide.



Le jeu est conçu pour durer plus de 7 mois, le temps nécessaire pour être sûr de ne pas reprendre. Mais de toute façon, vous êtes encouragé à tenir jusqu'au 222ème jour, car il y a un secret à découvrir, une surprise si vous tenez jusque là !



L'application coûte 4€99. il existe aussi pour les enfants, le jeu Smokitten park. Il est gratuit et explique pourquoi il ne faut surtout pas commencer à fumer.