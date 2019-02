et William Vuillez

publié le 16/02/2019 à 14:33

Ce n'est pas une première ! Bien souvent, les appareils électroniques sont à l'origine des déclenchements d'incendie chez les particuliers, notamment à cause des chargeurs à bas prix. Lorsque l'on pousse la porte de certaines boutiques de multimédias, on trouve des dizaines de chargeurs à moins de 15 euros.



Certains, vendus 7 euros sont jugés "de bonne qualité" par les commerçants. Ce n'est pas l'avis de Claire cette étudiante en médecine, qui en l'espace de quelques mois, a déjà acheté deux chargeurs similaires. "J'ai eu le malheur de l'utiliser et effectivement ça a fait dysfonctionner mon téléphone".

"Je ne pouvais plus le charger avec un autre chargeur", poursuit l'étudiante. "J'ai du retrouver le même chargeur low cost et maintenant je dois recharger mon téléphone régulièrement", explique Claire.



Optez pour un chargeur à 20 euros

Quentin, vendeur dans une boutique spécialisé, alerte sur l'utilisation de ces produits moins cher. "D'une manière générale, si le câble est low cost, vous risquez d'avoir un mauvais courant qui circule dans le téléphone et qui créé un court-circuit.", explique le vendeur.



"Étant donné que les batteries sont faites en lithium, elles prennent feu relativement facilement. Mieux vaut investir dans un câble que de s'imaginer faire des économies et se retrouver avec son appartement en feu", ajoute-il.



Pour les petits budgets, Quentin conseille d'acheter un chargeur à 20 euros, moins cher que ceux des grandes marques et tout aussi efficace.