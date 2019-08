publié le 03/08/2019 à 17:18

Une jeune Américaine de 19 ans s'est faite brûler au cou par le chargeur de son smartphone. Paniquée, elle a filé aux urgences. Très vite, les médecins ont fait le rapprochement entre sa brûlure et le chargeur de son iPhone, générique, branché mais pas relié à un appareil.

Selon Today, qui rapporte cette histoire, les docteurs américains en ont déduit que le câble qui traînait dans son lit a touché le collier métallique qu'elle portait, et a permis au courant de passer, comme le rapporte l'étude Annals of Emergency Medecine. Cette dernière alerte les utilisateurs du danger des chargeurs génériques qui "peuvent causer des brûlures ou des électrocutions" et conseille, particulièrement aux plus jeunes, "de ne pas dormir avec leur téléphone ou leurs appareils mobiles en train de se recharger".

Pour rappel, un chargeur générique est un chargeur bien moins cher que ceux que propose la marque de votre téléphone. Problème : plusieurs tests confirment les doutes de ces médecins quant à la dangerosité de ces câbles, qui ne respectent pas les normes de sécurité.

99% des chargeurs génériques d'iPhone dangereux

Electrical Safety First, par exemple, déclare que les chargeurs génériques ne sont "pas conçus dans l'intérêt de la sécurité et de la fiabilité". Dans une étude, 64 câbles sont ainsi mis à l'épreuve. Au total, 58% d'entre eux sont mal isolés, et donc peuvent provoquer des chocs électriques, voire prendre feu.

Une autre d'Underwriters Laboratories of Canada, un laboratoire indépendant, a testé 400 chargeurs d'iPhone générique. 22 se sont endommagés immédiatement, et 12 ont eu des fuites de courant électrique importantes susceptibles de conduire à une électrocution. Au final, seuls trois chargeurs ont réussi à passer les tests de sécurité.

Plusieurs alertes sur ces câbles ont déjà été publiées. En avril 2018, une étude publiée par Que Choisir révélait la faille dans la sécurité de ces chargeurs, qui, pour la plupart, échouaient à la plupart des tests de sécurité. En 2016, une autre étude américaine déclarait que 99% des chargeurs d'iPhone de contrefaçons étaient dangereux.