publié le 29/07/2019

L'Agence National des Fréquences (ANFR) a déclaré dans un communiqué, jeudi 25 juillet, l'interdiction à la vente sur le marché français de deux modèles smartphones. Le Leagoo S8 et le Allview X4 Soul Mini S ont été retirés en raison d'un DAS (Débit d’Absorption Spécifique) trop élevé. Cette mesure correspond à l'émission des ondes potentiellement dangereuses pour l'homme, la norme fixée par l'ANFR étant de 2 W/kg. Testé dans un laboratoire accrédité par l'agence, le Leagoo a dégagé 2,39 W/kg, tandis que le Allview est monté jusque 4,6 W/kg.

Toujours dans son communiqué, l'ANFR déclare avoir encouragé les deux firmes, respectivement chinoise et roumaine, à remédier rapidement au problème. La requête restant sans réponse, elle a ensuite demandé au ministre chargé des communications électroniques de bien vouloir interdire l'exploitation commerciale des deux modèles non-conformes.



L'agence affirme toutefois que "cet arrêté ne préjuge pas de la condamnation des sociétés LEAGOO INTELLIGENCE CO. et S.C. VISUAL FAN SRL au paiement d’amendes administratives et judiciaires". Si la dangerosité du DAS n'est pas encore prouvé scientifiquement, le principe de précaution prime en attendant des études plus complètes.