Photos, mots de passe, cartes de crédit... Notre smartphone est aujourd'hui la porte d'entrée vers notre vie numérique. En cas de perte ou de vol, il est primordial de sécuriser vos données personnelles le plus vite possible afin d'éviter qu'elle ne soient utilisées à mauvais escient.

Apple n'est pas le seul à proposer une fonctionnalité de localisation d'un smartphone à distance. Comme les smartphones Android sont aussi dotés d'une puce GPS et d'une connectivité WiFi, il est possible de les localiser et de visualiser leur position sur une carte depuis un autre smartphone ou un ordinateur connecté à Internet avant d'effacer les informations qu'il contient.

Pour être localisable, le téléphone doit être sous tension, associé à un compte Google, connecté à Internet en WiFi ou en cellulaire, visible sur Google Play et que l'option "Localiser mon appareil" soit bien activée.

Il convient donc d'activer la fonction sur votre smartphone au préalable. Rendez-vous pour cela dans les paramètres de votre compte Google puis dans l'onglet Sécurité pour autoriser les applications de Google à détecter votre position géographique. Vérifiez ensuite que "Localiser mon appareil" est bien activé dans la section "État de la sécurité".

Vérifiez ensuite que votre appareil figure bien dans la liste des appareils visibles sur le site play.google.com/settings depuis un navigateur Web. Si ça n'est pas le cas, cochez la case Visibilité dans market.

En cas de perte ou de vol de votre téléphone, vous pouvez tenter de le localiser en passant par l'application "Localiser mon appareil" connectée à votre compte Google ou directement par le site dédié. Sa position peut alors s'afficher sur une carte Google Maps.

Plusieurs options sont ensuite proposées : vous pouvez faire sonner l'appareil (même en mode silencieux). Vous pouvez aussi Sécuriser l'appareil pour le verrouiller et le déconnecter de votre compte Google. L'option permet aussi d'envoyer un message personnalisé et un numéro de téléphone pour inciter son détenteur à vous contacter. Il est aussi possible d'effacer les données à distance. Le téléphone sera alors réinitialisé et vous ne pourrez plus le localiser par la suite.