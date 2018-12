Selon un astronaute d'Apollo 8, partir sur Mars est "stupide"

publié le 28/12/2018 à 14:45

Alors que le projet d'aller sur Mars est un rêve que beaucoup souhaitent voir accomplir, et notamment la Nasa, SpaceX (Elon Musk) et Blue Origin (Jeff Bezos) qui y travaillent ouvertement, ce n'est pas le cas de Bill Anders, qui pense qu'envoyer des Hommes sur la planète rouge serait une mauvaise idée.



Interviewé par la BBC Radio 5 Live, l'ancien membre de l'équipage d'Apollo 8 (qui a observé pour la première fois, il y a exactement 50 ans, la face cachée de la Lune), pense que la Nasa devrait se concentrer sur les missions non-habitées, telles qu'InSight, la dernière mission envoyée sur Mars. Pour lui, envoyer des humains est "stupide" et "presque ridicule". "Quel est l'impératif ? Qu'est-ce qui nous pousse à nous rendre sur Mars ?", a-t-il déclaré. "Je ne pense pas que cela intéresse les gens à ce point".

En plus de remettre en cause cette participation à la course à l'espace, Bill Anders reproche à la Nasa de se servir de ce prétexte pour gagner en notoriété. Selon lui, l'agence spatiale américaine ne serait pas aussi portée sur l'intérêt scientifique qu'elle porte faire croire. Pour lui, seules la notoriété, les talents et l'apanage médiatique qu'engendrent ces missions spectaculaires, ne l'intéressent.

Son acolyte de mission, Franck Borman n'est pas aussi critique que lui et admet que l'Homme doit faire partie de l'exploration spatiale, qui est devenue importante dans le monde d'aujourd'hui. Il affirme néanmoins : "Je pense qu'il y a beaucoup de battage médiatique sur Mars (...) Elon Musk et Jeff Bezos parlent de mettre des colonies sur Mars. Mais c'est un non-sens".



Ces dernières années, la course à l'espace a pris de plus en plus d'ampleur dans le monde entier, voyant le domaine séduisant de la conquête des étoiles rejoint par de nouvelles nations spatiales. Chercheurs et scientifiques sont également davantage sollicités dans ce type de projets.