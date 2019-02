Samsung va présenter son smartphone pliable le 20 février

publié le 11/02/2019 à 18:45

C'est officiel. En plus de la nouvelle génération de Galaxy S10, Samsung profitera de la conférence Unpacked du 20 février à San Francisco pour lever le voile sur son premier smartphone pliable.



Le fabricant sud-coréen a confirmé l'information ce lundi 11 février par l'intermédiaire d'une vidéo publiée sur Twitter dans laquelle apparaissent plusieurs éléments courbés accompagnés du message "The Future unfolds" "unfold", que l'on peut traduire par "le futur se déplie".

La firme devrait donner de nouveaux détails sur ce fameux smartphone capable de se déplier pour offrir une surface d'affichage digne de celle d'une tablette. Son design final et sa date de sortie pourrait être révélées pour l'occasion. Mais sa commercialisation devrait intervenir plus tard dans l'année afin de ne pas éclipser le lancement des trois nouveaux Galaxy S10 pour le dixième anniversaire de la gamme. L'événement sera à suivre en direct avec notre envoyé spécial sur place.

The future of mobile will unfold on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/MHvwrt7Rf4 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2019

Au Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco, Samsung espère sonner le début d'une nouvelle ère pour la téléphonie. Le premier vendeur mondial de smartphone est convaincu que les smartphones pliables seront le moteur d'une révolution des usages. La marque dit travailler sur le dossier depuis plus de cinq ans pour perfectionner cette nouvelle expérience utilisateur. Elle fait le pari que cette technologie pourra relancer un marché saturé.



Peu d'informations ont filtré sur les fonctionnalités de ce nouveau type de smartphone. En novembre, lors de sa conférence développeurs, la marque avait brièvement montré un concept d'écran de la taille d'une tablette (7,3 pouces) capable de tenir dans la poche une fois replié (4,5 pouces) et partagé quelques grandes lignes de son interface (jusqu'à trois applications simultanées, passage rapide du mode réduit au mode rapide pour les vidéos).



Ce futur smartphone pliable, qui pourrait répondre au nom de Galaxy Fold ou Galaxy-F, devrait être proposé à un tarif très élevé, sans doute supérieur à 1.700 dollars. Outre Samsung, Huawei, Xiaomi et Oppo sont lancés dans la course. La marque chinoise Royole est seule sur le marché. Son modèle, dont la version finale était présentée lors du dernier CES de Las Vegas, est facturé 1.400 euros. Mais il n'avait pas vraiment convaincu les observateurs.



Outre le Galaxy S10 et ce premier modèle fonctionnel de smartphone pliable, Samsung devrait aussi profiter de l'événement pour présenter une nouvelle paire d'oreillettes sans-fil pour rivaliser avec les AirPods d'Apple ainsi qu'une nouvelle version de sa montre connectée Galaxy Sport.