Samsung va bientôt lancer de nouveaux rivaux aux AirPods

publié le 08/02/2019 à 18:25

Les AirPods sont en passe de devenir un nouveau standard de l'électronique grand public. Raillées à leur sortie en raison de leur esthétique discutable, les oreillettes sans-fil d'Apple voient de plus en plus d'alternatives se développer chez la concurrence. Sony, Jabra, Divacore, Bose, Bang&Olufsen et Samsung ont commercialisé des modèles comparables ces dernières années. Et le géant sud-coréen serait sur le point de lancer une nouvelle version de ses écouteurs sans-fil.



Après les Gear IconX, lancés en 2016, Samsung devrait bientôt proposer les Galaxy Buds, dont l'appellation a été déposée l'an passé. L'équipementier a reçu reçu récemment des certification de la part de différents régulateurs pour intégrer le Bluetooth 5.0 ou un système de recharge sans-fil à une nouvelle paire d'écouteurs.

La possibilité d'un lancement imminent a encore été renforcée par la publication sur le site WinFuture d'une image promotionnelle montrant une paire d'écouteurs Bluetooth posée sur le futur Galaxy S10. Samsung doit en effet présenter sa nouvelle gamme de smartphones le 20 février prochain à l'occasion de sa conférence Unpacked organisée à San Francisco.

Recharge inversée et autonomie améliorée

Le visuel met en avant la capacité des oreillettes à se recharger sans-fil, par induction, en étant posés sur le dos du Galaxy S10. Plusieurs rapports ont fait état de l'intégration d'une technologie PowerShare de charge inversée utilisant la batterie du smartphone pour recharger d'autres appareils similaire à celle proposée par Huawei avec son smartphone Mate 20 Pro.



Peu d'informations ont filtré sur ces Galaxy Buds. Selon le site SamMobile, ils devraient disposer d'une mémoire interne de 8 Go et d'une batterie plus puissante que les Gear IconX, qui disposaient d'une autonomie inférieure à 2 heures. Ils devraient logiquement être proposés avec un étui de recharge doté d'un port USB-C. Leur prix pourrait être légèrement revu à la baisse autour de 149 euros.

La FCC américaine a certifié un boîtier de chargement USBC-C pour de nouvelles oreillettes Samsung Crédit : FCC

Amazon et Google veulent aussi leurs propres AirPods

Avec la disparition progressive de la prise Jack des smartphones, les écouteurs True Wireless, totalement dépourvus de liaison entre le smartphone et les oreillettes mais aussi entre les oreillettes entre elles, se sont imposés comme l'une des tendances les plus dynamiques du secteur. Outre Samsung, Amazon et Google prépareraient leurs propres modèles pour les prochaines semaines.



De son côté, Apple devrait offrir une mise à jour aux AirPods dès l'année prochaine pour les doter d'une meilleure connectivité Bluetooth, d'un nouveau boîtier de chargement et d'une meilleure résistance thermique. Une refonte plus importante (avec un nouveau design et une technologie d'annulation de bruit ambiant) serait dans les tuyaux pour un horizon plus lointain. Malgré leur leur prix élevé (179 euros), les AirPods auraient déjà séduit plus de quarante millions d'utilisateurs pour leur qualité acoustique, leur simplicité d'utilisation et leur esthétique statutaire.