Samsung : une fausse application Android piège des millions d'utilisateurs

publié le 09/07/2019 à 16:05

En apparence, l'opération semble banale, puisqu'il s'agit d'une simple mise à jour pour votre téléphone Samsung. Mais l'application qui propose ces services, normalement gratuits et accessibles depuis votre téléphone, les rend payants.

Téléchargeable depuis le Google Play Store, magasin d'applications disponible sur tous les appareils de la marque coréenne, le programme nommé "Mise à jour Samsung Android" connaît un grand succès auprès de plus de 10 millions d'utilisateurs, et n'a pourtant aucun lien avec Samsung, comme l'indique BFMTV.

Sa présentation reprenant le petit robot vert, logo du système d'exploitation pour mobile Android, l'application propose dans sa description d'actualiser votre téléphone avec "les dernières mises à jour OS" et de vous livrer des "conseils, guides, astuces et didacticiels Android". Mais sous ces airs officiels se cache en réalité une tentative d'extorsion à grande échelle dont l'objet est de "vider votre compte en banque", précise un chercheur de l’entreprise danoise CSIS Group, cité par la chaîne.

Présentation de l'application "Update Android Version" disponible sur le Play Store de Google. Crédit : Capture d'écran / Google Play Store

En ligne depuis 2013, l'application une fois acquise propose des formules d'abonnement à plus de 30 euros, et de "désimlocker" votre téléphone afin de l'utiliser avec d'autres opérateurs pour 20 euros. Des sommes conséquentes qui n'ont rien de justifiées, puisque ces opérations sont tout à fait gratuites et d'ores et déjà possibles depuis votre mobile Samsung sans rien débourser.

Selon BFMTV, les victimes de cette arnaque sont redirigées vers un site externe à Google, Updato, pour effectuer les transactions. Celui-ci serait administré par l'entreprise eVeek basée à Seattle et dirigée par un dénommé Peter Babiy, qui se trouve derrière d'autres application de jeux disponibles sur l'App Store.