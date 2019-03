Samsung prépare déjà deux smartphones pliables différents du Galaxy Fold

publié le 06/03/2019 à 20:30

Samsung ne veut pas rater le train du smartphone pliable. Premier constructeur d'envergure internationale à avoir investi cette nouvelle catégorie de mobiles en présentant le Galaxy Fold fin février, le géant coréen planche déjà sur deux nouveaux modèles qui pourraient être commercialisés d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, rapporte Bloomberg ce mercredi 6 mars.



Après le Galaxy Fold, qui se replie vers l'intérieur et propose un afficheur secondaire à l'extérieur, l'équipementier expérimenterait des modes d'ouverture différents. L'un des smartphones pourrait se composer d'un seul grand écran qui se replierait vers l'extérieur, comme le Mate X de Huawei. L'autre se plierait à la verticale, de la même manière que les téléphones à clapet d'antan.

Présenté sous cloche au salon du mobile de Barcelone fin février, le Galaxy Fold serait encore loin d'être finalisé. D'après Bloomberg, les ingénieurs de Samsung tentent d'éliminer les traces de pliures qui apparaissent après une utilisation trop intensive et d'améliorer la précision de son écran tactile avant la sortie officielle du modèle le 26 avril. Samsung veut prendre en compte les retours des premiers utilisateurs du Fold avant de valider les derniers arbitrages de ses prochains modèles.

Une technologie encore balbutiante

Bloomberg affirme que Samsung travaille depuis huit ans sur cette technologie futuriste et vise la production d'un million de téléphones pliables en 2019. Le premier vendeur mondial de smartphones collabore avec Google pour adapter le système d'exploitation Android aux écrans pliables. L'entreprise envisage également de concevoir des smartphones dotés d'écrans déroulants et extensibles, a déclaré le mois dernier le vice-président du groupe, Chang Euik-suk.



L'ère du smartphone pliable affiche encore des contours incertains. Cette technologie s'adressera dans un premier temps à un marché de niche. Vendus entre 2.000 et 2.300 euros, les premiers modèles seront inaccessibles pour le grand public. L'industrie cherche encore le design idéal et les usages à forte valeur ajoutée qui justifieraient un tel investissement dans ces appareils élitistes.



Cela n'empêche pas les poids-lourds du secteur de se positionner. Outre Samsung et Huawei, le numéro 4 mondial Xiaomi a confirmé qu'il préparait un smartphone de ce type qui pourrait se plier en trois. Motorola travaille aussi à donner un descendant pliable à son célèbre téléphone à clapet Razer. Plus discret, Apple s'est seulement signalé par le dépôt d'un brevet évoquant plusieurs systèmes d'écran flexibles et ne devrait pas adopter la technologie pour la prochaine génération de l'iPhone présentée en septembre.