Samsung Pay arrive en France pour les clients du groupe BPCE

publié le 29/04/2018 à 08:52

Le 26 avril, Samsung a lancé sa solution de paiement sans contact par smartphone pour les clients du groupe BPCE qui possèdent une carte Visa. D'autres banques et les cartes Mastercard devraient devenir éligibles à Samsung Pay dans les mois à venir. Le géant coréen rejoint Apple qui depuis juillet 2016 propose Apple Pay.



Pour payer avec son smartphone, il faut enregistrer une fois pour toutes sa carte bancaire sur le téléphone. Au moment de payer, on passe son appareil devant le terminal de paiement en s'identifiant sur le téléphone avec son empreinte, son iris ou un code.

C'est le même principe qu'un paiement sans contact avec une carte bancaire sauf que le montant n'est pas limité à 20 ou 30 euros. Le paiement sans contact via son smartphone est possible partout où le paiement via sa carte bancaire sans contact est disponible.



Aujourd'hui, les solutions Apple Pay et Samsung Pay ne fonctionnent pas avec tous les smartphones. Chez Apple, seuls les iPhones les plus récents, à partir du 6 permettent de payer avec son téléphone. Samsung Pay est lui compatible avec tous les modèles à partir du Galaxy S7, plus le Note 8 et le A8.

Si on possède un smartphone Android équipé d'une puce NFC on peut en revanche utiliser le système de paiement sans contact Paylib. C'et une solution commune à 5 banques. Certains clients d'Orange peuvent eux profiter d'Orange cash avec un iPhone ou un Android.



En cas de vol, les systèmes d'Apple et de Samsung apportent un petit plus sécuritaire car en réalité le numéro de la carte n'est pas stocké sur le smartphone. C'est un numéro fictif qui est affecté à votre carte pour les transactions. En plus, chaque paiement doit être authentifié par empreinte, iris ou code. Il faut de toute façon faire opposition auprès de sa banque.



Aujourd'hui, le paiement sans contact sur smartphone ne représente que 0,1% de l'ensemble des paiements sans contact. Ca s'explique par le fait que jusqu'à aujourd’hui il n'y avait qu'Apple qui le permettait et peu de banques. L'autre raison c'est qu'on est tellement habitué à la carte sans contact qu'on ne pense pas forcément à sortir son smartphone.