publié le 24/04/2019 à 07:31

Le dernier-né de Samsung, son joyau technologique, le smartphone censé être pliable manque singulièrement de souplesse. L’écran ne résiste pas et se brise assez rapidement. Si cela peut vous paraître anecdotique, détrompez-vous. Ce genre d’accident industriel peut avoir des conséquences dévastatrices sur cette marque qui domine le marché mais qui a de plus en plus de mal à contenir la concurrence technique et commerciale des dragons chinois.



D’abord parce que c’est son deuxième gros pépin après les explosions en série de son ex-futur modèle vedette le Galaxie Note 7. Un fiasco qui s’est traduit par le rappel de plusieurs millions d’appareil et la perte d’une grosse poignée de milliards.

Ensuite et c’est plus dommageable cela jette un doute sur la capacité du Coréen à lancer des innovations dite de rupture en temps et en heure. Pas terrible dans un univers où le brio technologique est une arme économique décisive.

Un raté pour le géant Samsung

A priori, sauf à être sous perfusion 4G, on peut très bien se passer d’un mobile à 2000 €. Sauf que Samsung a mis huit ans pour mettre au point ce produit. Le conglomérat en faisait la vitrine de sa capacité d’innovation et que, dans un marché qui déprime où le prix de vente moyen d’un smartphone est de 296 euros, ce sont les nouveautés qui permettent de vendre un appareil hyper cher, de gagner beaucoup d’argent et de se maintenir au premier rang.



C’est toujours la politique d’Apple avec ses iPhone et celle de Samsung avec ses Galaxy à plus de 1000 euros pièce. Sauf si vos concurrents chinois qui chassent en meute avec Huawei à leur tête ne vous mordent pas les mollets. Or les modèles chinois affichent de remarquables performances à des tarifs plus raisonnables. Pour s’en différencier il faut jouer la carte de l’excellence technologique. Et avec le pliable c’est raté.

Les Chinois peuvent-ils dépasser le n°1 mondial ?

Ce n’est plus une hypothèse d’école. Il se vend 1,5 milliard de mobiles par an dans le monde. Cinquante toutes les secondes. Un pactole de 390 milliards. Cela parait démentiel. Ça l’est. Mais le problème c’est que la mine d’or s’épuise.



Le marché est en recul pour la deuxième année consécutive. Dans cette séquence régime, les industriels chinois sont les plus carnivores : si Samsung contrôle 21%, son challenger Huawei en détient déjà 15%. Le moindre faux pas du champion peut lui coûter cher.