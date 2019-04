publié le 29/04/2019 à 20:33

Samsung veut faire passer la génération Instagram de l'écran du smartphone à celui de la télévision. Et pour faciliter les choses, le constructeur sud-coréen a imaginé pour elle le Sero, un téléviseur à regarder à la verticale.



Présenté ce lundi 29 avril en Corée du Sud, cet écran QLED Ultra HD atypique déroule une diagonale de 43 pouces qui peut être utilisée à la fois en mode portrait et de façon plus ordinaire à l'horizontale. L'idée est de permettre aux utilisateurs friands de vidéos sur leurs smartphones, souvent filmées à la verticale, de pouvoir les projeter sur une dalle plus généreuse via une connexion NFC.

Quand il n'est pas utilisé pour streamer des stories Instagram, le Sero pourra faire office de centre de contrôle multimédia avec ses haut-parleurs de 60 watts en 4.1 et son contrôle vocal via Bixby, voire de cadre photo numérique avec son design minimaliste très orienté lifestyle. Il sera vendu en mai en Corée du Sud pour l'équivalent d'un peu plus de 1.600 dollars.