publié le 05/08/2020 à 17:23

Sans surprise, Samsung a présenté ce mercredi 5 août la nouvelle gamme de son smartphone haut de gamme Galaxy Note pour tenter d'inverser la tendance sur le segment premium du marché en attendant la sortie des nouveaux iPhone cet automne. Décliné en deux modèles compatibles 5G, dont une version Ultra de 6,9 pouces à 1.309 euros, le Galaxy Note 20 ne marque pas de rupture fondamentale avec son prédécesseur et propose le meilleur du savoir-faire de Samsung en matière de téléphonie mobile, un appareil taillé pour le divertissement et la productivité avec des fonctionnalités photo avancées et de nouvelles capacités pour le stylet S Pen.

Peu de changements sur le plan du design, le Galaxy Note 20 est toujours un smartphone imposant articulé autour d'un très grand écran Oled. Le Note 20 propose une diagonale Super Amoled de 6,7 pouces de définition Full HD+ tandis que le Note 20 Ultra dispose d'un écran Dynamic Amoled de 6,9 pouces de définition WQHD+ légèrement incurvé. Ces smartphones s'annoncent d'ores et déjà moins faciles à manipuler que le Galaxy Note 10 et ses 6,3 pouces. Seul l'écran du Galaxy Note 20 Ultra bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, gage d'animations plus fluides et plus réactives, le Note 20 se contentant de 60 Hz.

Le stylet S-Pen est également plus réactif sur son écran (9 ms contre 26 ms) mais les deux proposent un gain notable par rapport au Note 10 (42 ms) et offrent une sensation d'écriture plus naturelle. Le stylet vient désormais se loger sur la gauche du smartphone, dont il reprend le coloris et gagne de nouvelles fonctions comme la possibilité d'enregistrer automatiquement les prises de notes manuscrites dans le cloud de Microsoft et de nouveaux gestes permettant de piloter des présentations de documents ou de réaliser des montages de vidéos.

Visuel du Galaxy Note 20 publié par Evan Blass Crédit : Twitter

Beaucoup de similitudes avec les Galaxy S20

Contrairement aux États-Unis, où Samsung utilise un processeur plus récent, les Galaxy Note 20 utilisent la même puce Exynos 990 que les Galaxy S20. Cette dernière devrait leur offrir des performances dans la lignée des meilleures références du marché. Mais elle ne devrait pas en faire les appareils les plus endurants du moment, d'autant que les batteries de 4300 mAh et 4500 mAh des Note 20 et Note 20 Ultra sont de moindre capacité que celles des Galaxy S20.

Les Galaxy Note 20 et Note 20 ultra utilisent aussi les mêmes capteurs photo que les Galaxy S20 et S20+. On retrouve un capteur principal Dual Pixel de 12 Mpx avec un ultra grand-angle 12 Mpx et un téléobjectif à zoom x3 et zoom numérique x30 pour le Note 20. Le Note 20 ultra bénéficie pour sa part d'un capteur principal de 108 Mpx, d'un ultra grand-angle 12 Mpx et d'un téléobjectif 12 Mpx avec zoom optique x5 et zoom numérique x50 (moins important que le zoom x100 du Galaxy S20 ultra). Les deux modèles peuvent filmer en 8K à 24 images par seconde.

Samsung a également mis en avant un certain nombre de passerelles pour tirer profit des capacités de ses nouveaux smartphones. Outre l'enregistrement des notes dans le cloud de Microsoft, le Note 20 donne accès pendant trois mois à la plateforme de cloud gaming de MIcrosoft Xbox Game Pass Ultimate et une manette est proposée en option pour plus de confort en jeu.

Le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 seront disponibles le 21 août prochain. Le Note 20 est proposé à partir de 959 euros en version 4G, et 1.059 euros en version 5G. Compter 1.309 euros pour la version Ultra avec 256 Go de stockage et 1.409 euros avec 512 Go. Ils offrent de nombreuses similitudes avec les Galaxy S20 et S20+ avec lesquels ils partagent la ta technologie d'écran, le processeur et les capteurs photo mais dont ils se distinguent par leur plus grande taille et les fonctionnalités de leur stylet.

Un nouveau smartphone pliable et des écouteurs sans-fil

Samsung a également donné un aperçu de son futur smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 2 qui profitera d'un écran plus grand sur la face avant, de finitions améliorées, de nouveaux coloris et des mêmes capteurs photo que le Galaxy Note 20. Son prix reste encore un mystère.

Les Galaxy Buds Live pourront se recharger au dos du Galaxy Note 20 Crédit : Evan Blass

La marque a aussi présenté ses nouveaux concurrents des AirPods Pro, les Galaxy Buds Live, des écouteurs sans-fil dotés d'une technologie de réduction active du bruit environnant et d'une autonomie de 6 heures qui seront vendus 199 euros, contre 279 euros pour le produit d'Apple.