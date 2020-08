Samsung Galaxy Unpacked : ce que l'on sait des 5 produits attendus mercredi

publié le 04/08/2020 à 21:03

La rentrée n'attend pas la fin de l'été pour Samsung. Le constructeur sud-coréen tient mercredi 5 août sa première conférence post confinement au cœur du Samsung Digital City, son QG de l'électronique qui accueille près de 40.000 employés à Suwon, à quelques kilomètres de Séoul. Covid-19 oblige, l'événement sera seulement diffusé en ligne, en streaming sur le site et la chaîne YouTube du groupe. Les annonces sont à suivre à partir de 16 heures, heure française.

Rendez-vous majeur du calendrier de la marque, la Galaxy Unpacked est chaque année l'occasion de découvrir les spécificités de la dernière gamme du Galaxy Note, le smartphone ultra haut de gamme du groupe, taillé pour le divertissement et la productivité avec son écran XXL, son équipement surdynamité et son stylet multifonctions.

La conférence revêt une importance particulière en cette année de pandémie. Dans un contexte de repli généralisé, Samsung vient de céder à Huawei le leadership du marché des smartphones, où Apple est la seule marque du top 5 à avoir vu ses ventes progresser au dernier trimestre.

Si la demande est toujours forte pour les références d'entrée et de milieu de gamme du groupe coréen, ses derniers combinés haut de gamme, le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip, n'ont pas rencontré le succès escompté. Samsung espère bien inverser la tendance en cette fin d'année en dévoilant pas moins de trois smartphones premium mercredi.

Deux nouveaux Galaxy Note 20

L'événement fera d'abord la part belle à la nouvelle génération de Galaxy Note. Selon les dernières fuites remontées par la presse spécialisée, le Galaxy Note 20 devrait être proposé accompagné d'une version Ultra avec une compatibilité 5G, un écran 120 Hz, une batterie renforcée et la capacité de filmer en 8K.

Visuel supposé du nouveau Galaxy Note 20 publié sur Twitter par Evleaks Crédit : Evleaks

Les deux modèles devraient profiter de performances photo améliorées avec un capteur principal de 64 à 108 mégapixels associé à un zoom périscopique x30 voire x50. Le stylet S-Pen devrait gagner en finesse pour offrir une sensation proche du papier en écriture. Le prix devrait dépasser la barre des 1.000 euros.

Un nouveau Galaxy Fold pliable

Le troisième smartphone annoncé mercredi devrait être le successeur du Galaxy Fold, le smartphone pliable lancé en fin d'année dernière par Samsung. Contrairement au Galaxy Z Flip, lancé il y a quelques mois avec un écran qui se referme sur lui-même comme un vieux téléphone à clapet, le Galaxy Fold 2 devrait reprendre le format en forme de livre de son prédécesseur pour offrir un large écran de plus de 7;5 pouces une fois déplié.

Visuel supposé du Galaxy Fold 2 publié sur Twitter par Evleaks Crédit : @Evleaks

Proposé dans un nouveau coloris bronze, il disposerait d'un second écran occupant toute la face extérieure de l'appareil bien plus grand que celui du premier Fold et devrait arborer trois capteurs à l'arrière pour prendre des photos en grand-angle, en ultra grand-angle et en zoom. Compatible 5G, il devrait être lancé plus tard que le Note 20. Son prix pourrait être moins élitiste que la première génération du Fold qui était proposée à 2.020 euros.

Des tablettes, une montre et des écouteurs

La conférence devrait également accoucher de nouveaux accessoires. Comme le suggèrent le trailer officiel de l'événement diffusé par Samsung et les rumeurs dans la presse spécialisée, deux tablettes devraient être présentées : les Galaxy Tab S7 et S7+, deux modèles haut de gamme dotés d'une compatibilité 5G, d'écran Amoled 120 Hz et d'une puce Snapdragon 865.

Visuel supposé de la nouvelle Galaxy Watch 3 publié sur Twitter par Evleaks Crédit : Evleaks

Il devrait aussi être question d'une nouvelle montre connectée Galaxy Watch 3. Toujours équipée de son cadran rond et rotatif, elle devrait mettre l'accent sur la communication à travers les fonctionnalités de l'assistant Bixby embarqué, détecter les chutes et proposer de nouveaux gestes pour la piloter. Une version 4G est attendue.

Visuel supposé des nouveaux Galaxy Buds publié sur Twitter par Evleaks Crédit : Evleaks

Enfin, Samsung devrait aussi lever le voile sur la dernière génération de ses écouteurs sans-fil, les Galaxy Buds Live, qui devraient hériter d'un système de réduction active du bruit pour mieux concurrencer les derniers AirPods Pro et arborer une silhouette moins ramassée en forme de haricot.