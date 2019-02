publié le 07/02/2019 à 13:08

Le 20 février prochain, lors de la conférence Samsung Unpacked 2019 à San Francisco, tous les regards seront tournés vers le Galaxy S10 dévoilé par l'équipementier sud-coréen. Les nouveaux fer de lance de la gamme Galaxy ne seront pas les seules nouveautés de l'événement. Selon plusieurs rapports diffusés dans la presse spécialisé, Samsung envisagerait également d'introduire une nouvelle montre connectée dans la famille Galaxy Watch.



Baptisée Galaxy Sport, cette montre devrait bénéficier d'un design simplifié par rapport aux précédents modèles de la gamme généralement plus imposants. Selon les images publiées par 91Mobiles et TigerMobiles, elle arborerait une forme arrondie et abandonnerait la couronne rotative pour épurer la silhouette du cadran aux bordures affinées. La navigation serait basée sur l'écran tactile et deux boutons circulaires .

Sur le plan technique, la Galaxy Sport devrait bénéficier de la plupart des caractéristiques de la Galaxy Watch lancée l'an dernier. On devrait ainsi retrouver un processeur Exynos 9110, 4 Go de mémoire vive, des compatibilités Wi-Fi, Bluetooth et NFC et tout un tas de capteurs pour suivre le sommeil, le sport ou la fréquence cardiaque.