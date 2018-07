publié le 25/02/2018 à 19:13

Finalement, le Galaxy S9 ne défie pas Apple sur le terrain des smartphones à plus de 1.000 euros. Le constructeur sud-coréen a présenté dimanche 25 février à Barcelone la dernière génération de sa gamme Galaxy. Officialisés à la veille de l'ouverture au public du salon catalan, lundi, le Galaxy S9 (5,8 pouces) et sa déclinaison grand format, le Galaxy S9+ (6,2 pouces), sont disponibles en précommande dès le 25 février au prix de 859 et 959 euros en version 64 Go. Seule la version 256 Go du Galaxy S9+ dépasse la barre symbolique du millier d'euros. Ils sont proposés dans quatre coloris "Lilac purple", "Midnight black", "Titanium Grey" et "Coral Blue". Les livraisons et les ventes en boutique débuteront le 16 mars. Le design est quasiment inchangé, l'appareil photo progresse et la gamme s'enrichit d'une fonction emojis animés pour ponctuer les conversations numériques.

Un objectif inédit capable de changer d'ouverture

Faute de révolution, Samsung a travaillé à améliorer certaines fonctions de son smartphone phare pour satisfaire ses fans. Comme le suggérait le slogan de l'invitation adressée à la presse ("Réinventer la caméra"), le dernier-né de la marque sud-coréenne met particulièrement l'accent sur l'expérience photo. Pour la première fois dans l'industrie, un smartphone bénéficie d'un objectif à ouverture variable. Cela signifie qu'il est capable de jongler entre une grande ouverture f/1,5 et une petite ouverture f/2,4 en fonction des conditions d'exposition pour augmenter la profondeur de champ en haute lumière (f/2,4) et les détails en basse lumière (f/1,5).

Le capteur principal 12 Mpx est capable de prendre en compte plusieurs degrés de luminosité pour améliorer les détails dans les zones sombres et les zones claires des photos. Il peut filmer en 4K et capturer des super ralentis à 960 images par seconde en Full HD (contre 240 images par seconde pour l'iPhone X). Une fonction permet de choisir le moment précis où appliquer le ralentissement. Le capteur frontal bénéficie d'une ouverture à f/1,7 et d'un scanner d'iris. La version 6,2 pouces profite d'une deuxième caméra arrière à ouverture fixe.

Un design très proche du Galaxy S8

Comme Apple, Samsung n'est pas parvenu à maintenir le suspense sur les principales caractéristiques de ses derniers joyaux. Le Galaxy S9 est équipé d'un écran OLED de 5,8 pouces à la définition Quad HD+ (3200 x 1800 pixels) qui reprend le design bord à bord immersif de son prédécesseur. Le seul changement notable sur le plan du design concerne le lecteur d'empreintes digitales, désormais placé au centre de la face arrière pour ne plus être confondu avec le capteur photo. Samsung met à profit le rachat d'AKG pour introduire un double haut-parleurs stéréo et annonce un gain de puissance sonore de 40% par rapport au S8.



Comme prévu, le Galaxy S9 bénéficie en France du très puissant processeur Exynos 9810, gravé en 10 nm et équipé de 8 cœurs associées à 4 Go de Ram (6 Go pour le S9+) et 64 Go de mémoire. Cette puissance est notamment utilisée pour améliorer la sécurité de l'appareil à travers des dispositifs d'authentification biométrique (scanner d'iris et capteur d'empreintes digitales) plus sûrs et plus réactifs. Même si, contrairement au système Face ID d'Apple, Samsung ne revendique pas encore une dimension sécurisée pour sa technologie de reconnaissance faciale.

Des emojis en réalité augmentée

Cette puissance de feu permet aussi à Samsung de proposer des emojis animés en réalité augmentée. Comme le laissait présager l'un des trois teasers publiés par la marque en amont du lancement, le Galaxy S9 permet de scanner son visage pour créer un avatar en trois dimensions à son image. Ce dernier pourra ensuite exprimer 18 émotions sous la forme de GIF animés dans des applications de messagerie. Une fonctionnalité à mi-chemin entre les Animojis d'Apple (qui utilisent pour leur part une caméra 3D) et le système proposé par Sony avec le Xperia XZ1.



Le Galaxy S9 est proposé avec Android Oreo 8.0 et la surcouche Samsung Experience 9.0. Un port double SIM est proposé pour la première fois sur un Galaxy S afin d'utiliser deux numéros de téléphone sur un même appareil : un personnel et un professionnel ou une carte SIM étrangère lors d'un séjour par exemple. Sur le plan de l'autonomie, le S9 conserve une batterie de 3.000 mAh. Le S9+ embarque une batterie de 3.500 mAh. Les deux modèles sont compatibles charge rapide et certifiés IP68, c'est à dire qu'ils résistent à l'eau et à la poussière.