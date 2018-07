publié le 30/03/2017 à 19:56

S’ils ne s’afficheront en boutique qu’à partir du 28 avril prochain, le Galaxy S8 et le Galaxy S8+ sont déjà disponibles en précommande pour des livraisons à partir du 20 avril. Présentés mercredi 29 mars à New York, cette nouvelle génération de Galaxy repousse les limites de la gamme pour faire oublier le fiasco du Galaxy Note 7 sept mois auparavant.



Leur principale innovation est leur écran infini qui permet de profiter de plusieurs applications simultanément dans un mode multi-tâches et la disparition du bouton principal physique au profit d’un bouton virtuel logé sous l’écran. Les deux modèles sont proposés respectivement à 809 euros et 909 euros sans abonnement. RTL Futur a comparé les offres des opérateurs pour vérifier où il était possible de se les procurer au meilleur prix.

Pour se rendre compte de l'impact réel des différentes offres des opérateurs sur votre budget, pensez à additionner le prix du smartphone au coût du forfait sur 24 mois d'abonnement. Vous déterminerez alors le budget global de votre achat et pourrez choisir en connaissance de cause. Veillez aussi à vérifier que le forfait que vous choisissez contient une enveloppe de données Internet suffisante (à partir de 3 Go pour un usage multimédia régulier) pour profiter des fonctionnalités du nouveau smartphone.

Sans forfait : Free est 10 euros moins cher

Les opérateurs n’ont prévu aucun rabais pour ceux souhaitant acheter les nouveaux Galaxy nus. Bouygues et SFR les proposent au même prix que Samsung et Orange un euro plus cher. Seul Free Mobile propose une réduction de 10 euros avec un prix de vente à 799 et 899 euros.

Sans engagement : Free ou Red

Avec un forfait B&You à 14.99 euros par mois, le Galaxy S8 est proposé à 809 euros, soit un montant de 1.168,76 euros sur deux ans. Chez Free, il est proposé 809 euros avec le forfait traditionnel à 19.99 euros par mois (et ses 100 Go de data), soit 1.288,76 euros sur deux ans.



Chez Sosh, il est proposé 809 euros avec un forfait 5 Go à 19.99 euros par mois, soit 1.288,76 euros sur deux ans. Avec l’offre RED illimité 1 Go à 10 euros par mois, il est proposé à 808.99 euros soit 1048,99 euros sur deux ans. Ces trois opérateurs proposent des facilités de paiement en 4, 12 ou 24 fois sans frais.





Avec engagement : avantage Bouygues

Chez Orange, le Galaxy S8 est proposé à 199,90 euros avec un remboursement différé de 100 euros valable jusqu’au 5 avril. Mais il faut pour cela opter pour un forfait Jet 30 Go haut de gamme à 69,99. (54,99 euros pour les clients Open). Sur 24 mois, le prix global est ainsi de 1879,66 euros. Avec un forfait Play 20 Go à 44.99 euros par mois, le prix du mobile est de 399.90 euros, soit 1.479.66 euros sur deux ans. Avec un forfait Zen 2 Go à 24.99 euros par mois, il est proposé 617,90 euros avec 24 mensualités de 8 euros, soit 1.409,66 euros.



Chez Bouygues, le Galaxy S8 est proposé à 299.90 euros (après un remboursement différé de 100 euros) et 8 euros par mois pendant 24 mois avec un forfait Sensation 30 Go à 49.99 euros par mois, soit 1691.90 euros sur deux ans. Avec un forfait Sensation 5 Go à 34.99 euros par mois, il est proposé à 419.90 euros et 8 euros par mois pendant la période, soit un coût total de 1.451.66 euros.



Chez SFR, le Galaxy S8 est proposé à 279,99 euros avec 24 mensualités de 8 euros associé à un forfait Power 20 Go à 42,99 euros par mois après une remise spéciale sur un an de 5 euros par mois, soit un coût total de 1.503,75 euros. Les clients Box peuvent bénéficier d’une remise de 10 euros sur leur forfait mensuel. Avec un forfait Starter 1 Go à 27,99 euros par mois, il est proposé à 439.99 euros et 24 mensualités de 8 euros pendant 24 mois, soit 1303,75 euros sur deux ans. Compter 100 euros supplémentaires pour le Galaxy S8+.