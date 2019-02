publié le 19/02/2019 à 07:03

À quelques heures de sa présentation en grandes pompes à San Francisco, mercredi 20 février, le Galaxy S10 n'a quasiment plus de secret. Un journaliste du site spécialisé américain TechRadar a publié par erreur sur YouTube une prise en main complète du prochain smartphone de Samsung réalisée à l'occasion d'un événement presse.



Rapidement supprimée, la vidéo a tout de même eu le temps d'être relayée sur Twitter et YouTube. Elle montre le Galaxy S10 sous toutes ses coutures et confirme la plupart des informations annoncées à son sujet. Le téléphone, qui s'annonce plutôt séduisant, aura bien un triple capteur photo au dos, un port Jack, une prise USB-C, un écran poinçonné de 6,1 pouces et une nouvelle interface.

La démonstration confirme également certaines fonctionnalités originales comme la possibilité de recharger un autre smartphone sans fil en le posant sur son dos ou la présence d'un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons logé directement sous l'écran. Le Galaxy S10+ est aussi mis en avant dans la vidéo avec sa double caméra en façade et son grand écran de 6,4 pouces.



Samsung doit présenter la nouvelle génération de son smartphone vedette à l'occasion d'une conférence de presse Unpacked 2019 à San Francisco mercredi. Après les ventes décevantes du Galaxy S9 l'an passé, la marque sud-coréenne veut frapper fort pour le dixième anniversaire de la gamme Galaxy S. Plusieurs accessoires connectés et un aperçu du premier smartphone pliable du fabricant sont également attendus.



L'événement sera à suivre en direct mercredi 20 février, à partir de 19h30 (heure de Paris), sur RTL Futur avec notre envoyé spécial sur place.