Les prix et la date de sortie du Galaxy S10 de Samsung en France

publié le 20/02/2019 à 20:35

Samsung a présenté mercredi 20 février à San Francisco la dixième génération de son smartphone vedette à l'occasion d'une conférence Unpacked où il a aussi été brièvement question du prochain smartphone pliable de la marque. Le Galaxy S10e, le Galaxy S10 et le Galaxy S10+ succèdent aux Galaxy S9 et au Galaxy S9+. Déclinée en trois versions, cette nouvelle gamme vise un public plus large que son aînée, dont les ventes se sont avérées décevantes l'an passé.



À la manière d'Apple et de Huawei avec les derniers iPhone et le Huawei Mate 20, Samsung propose désormais une famille de produits Galaxy S progressive, avec un ticket d'entrée relativement abordable, le Galaxy S10e à partir de 759 euros, un vaisseau amiral, le Galaxy S10 à partir de 909 euros, et une vitrine technologique, le Galaxy S10+, dont le prix tutoie de nouveaux sommets au-delà de 1.609 euros.

Les trois modèles partagent un certain nombre de caractéristiques. Ils inaugurent le nouveau format d'écran poinçonné, de nouveaux coloris prismatiques et sont sujets à une assistance plus marquée de l'intelligence artificielle dans les usages photo. Plus élitistes, le Galaxy S10 et le S10+ bénéficient de davantage de puissance, d'options sophistiquées et d'une configuration photo plus solide.

Les prix du Galaxy S10e, du S10 et du S10+ en France

Le Galaxy S10e est proposé avec trois coloris prismatiques blanc, noir et vert avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM au prix de 759 euros.



Le Galaxy S10 sera disponible dans les mêmes coloris dans deux configurations :

- avec 128 Go d'espace de stockage et 8 Go de RAM au prix de 909 euros ;

- avec 512 Go d'espace de stockage et 8 Go de RAM au prix de 1.159 euros.



Le Galaxy S10+ sera disponible dans les même coloris dans deux configurations :



- avec 128 Go d'espace de stockage et 8 Go de RAM au prix de 1.009 euros ;

- avec 512 Go d'espace de stockage et 8 Go de RAM au prix de 1.259 euros.



Il est aussi décliné dans une édition Performance, dont la face arrière est recouverte de céramique, avec 1 To d'espace de stockage et 12 Go de RAM au prix de 1.609 euros.

En vente dès ce soir, en boutique le 8 mars

Les trois modèles sont disponibles en précommande dès ce soir 21h30 sur le site officiel de Samsung. Ils seront livrés et proposés chez les distributeurs partenaires à partir du 8 mars. Les clients qui commandent un Galaxy S10 ou un S10+ sur Internet se verront offrir une paire d'écouteurs sans-fil Galaxy Buds et pourront être livrés à partir du 5 mars.



Les nouveaux propriétaires de ces smartphones pourront aussi profiter de quatre mois d'abonnement gratuit à YouTube Premium et utiliser en avant-première l'application Navigo Lab, qui permet d'acheter et d'utiliser des titres de transport en Île-de-France depuis un smartphone grâce à la puce NFC, avant son déploiement à grande échelle dans les prochains mois.