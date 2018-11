publié le 21/11/2018 à 19:18

Comme Apple avec l'iPhone X l'an passé, Samsung voit les choses en grand pour les dix ans de la gamme Galaxy S. Pour l'occasion, les équipes du constructeur sud-coréen prépareraient une version particulièrement impressionnante de leur smartphone vedette. Selon les informations du Wall Street Journal, quatre modèles pourraient être annoncés début 2019, dont une version 5G équipée d'un écran XXL de 6,7 pouces et de pas moins de six caméras.



Connu sous le nom de Beyond X en interne, le smartphone pourrait bénéficier du plus grand écran jamais commercialisé par Samsung dans un téléphone. L'appareil proposerait une diagonale de 6,7 pouces bien plus importante que le Galaxy Note 9 (6,4 pouces) ou l'iPhone Xs Max (6,5 pouces) et un confort de visionnage sans équivalent sur le marché. L'article ne précise pas s'il arborera une encoche ou non.

Un photophone hyper polyvalent

Le Galaxy S10 Beyond X miserait particulièrement sur la photo. L'appareil compterait six caméras, quatre à l'arrière et deux à l'avant, lui permettant d'offrir de nouvelles options de zoom et des calculs plus précis pour gérer la profondeur de champ dans les portraits et les applications de réalité augmentée. Samsung a déjà innové sur ce terrain cet automne en lançant un Galaxy A9 équipé de quatre capteurs photo.

Ce Galaxy S10 "anniversaire" serait accompagné de trois autres déclinaisons équipées d'écrans de 5,8 à 6,4 pouces, dont un modèle plus accessible avec capteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran et encoche circulaire. Le prix de départ de la gamme devrait être légèrement inférieur à 1.000 euros.

Un lancement décalé ?

Les prochains Galaxy S10 pourraient être présentés pour la première fois à l'occasion d'un événement organisé en février en marge du Mobile World Congress de Barcelone. Les trois versions classiques seraient lancées dans la foulée.



Compatible 5G, le Galaxy S10 Beyond X patienterait quelques semaines, le temps que la prochaine génération des réseaux de télécommunication soit lancée en Amérique du Nord et en Corée du Sud. Le numéro un mondial du smartphone doit également lancer un premier smartphone pliable basé sur la technologie d'écran Infinity Flex dans les prochains mois.