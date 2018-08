VIDÉO - Samsung Galaxy Note 9 : suivez la conférence "Unpacked" en direct

publié le 09/08/2018 à 16:04

L'heure est venue de découvrir un nouveau smartphone. L’événement Galaxy Unpacked du constructeur sud-coréen Samsung doit révéler le nouveau venu de la gamme Note. Il s'agit de la série haute gamme de la marque, souvent destinée aux professionnels et aux consommateurs qui apprécient l'usage de son stylet intégré.



Depuis plusieurs années, le Galaxy Note est devenu un concurrent presque direct de l'autre produit d'appel de Samsung : le Galaxy S. Tailles similaires, design très proche, composants de la même qualité... Difficile de faire la différence.

Samsung va donc devoir montrer l'intérêt de ce nouveau smartphone pour tenter les clients en quête de leur prochain téléphone. Il faudra concurrencer l'iPhone X et le Galaxy S9, sans pour autant donner envie aux consommateurs d'attendre le Galaxy S10 qui devrait être annoncé en 2019 ou les prochaines machines de la marque à la pomme de septembre. Et tout cela sans compter sur les autres grands noms du marché : Sony, HTC, Xiaomi ou Google...

De nombreuses révélations et leaks ont déjà dessiné assez clairement les contours de ce nouveau Galaxy Note mais Samsung dispose peut être encore de quelques surprises à révéler au public.

Suivez la conférence en direct

17h25 - La caméra intelligente pourra s'adapter à son sujet et détecter si des yeux sont fermés ou si vous photographiez un plat ou un paysage en adaptant ou signalant les "erreurs" et approximations des photographes amateurs. Le S Pen, le stylet du Note 9, pourra aussi servir de déclencheur à distance de l'appareil photo. Idéal pour les photos de famille et éviter les selfies à bout de bras.



17h23 - Le PDG de Epic Games, le studio qui a créé le célèbre jeu Fortnite, vient d'annoncer que le jeu sera disponible sur les mobiles Android en bêta dès la semaine prochaine et dès maintenant pour les possesseurs de Samsung Galaxy.

> Samsung Galaxy Note9: Official Introduction





17h21 - La mémoire et la batterie sont les grandes nouveautés. Samsung annonce une batterie la plus grande jamais portée par un smartphone Samsung (4000 mah) avec la promesse d'une "vraie journée entière" de batterie.



Pour la mémoire, les Note 9 sera proposé de série avec au moins 286 Go de mémoire ou 512 Go. Des cartes mémoire pourront être ajoutées afin d'aller jusqu'à 1 To de mémoire pour le smartphone.



17h19 - Le Galaxy Note 9 sera disponible dans 4 couleurs : bleu océan, brique métallisé, lavande et noir.



17h18 - L'écran fera 6,4 pouces (contre 6,3 pouces avant). Le capteur d'empreinte sera toujours au dos mais sous les capteurs photos.



17h16 - Le premier visuel officiel du nouveau Galaxy Note 9 est enfin révélé.

Le Samsung Galaxy Note 9 Crédit : YouTube







17h06 - "J'ai hâte de vous présenter le plus puissant appareil mobile du moment", lance le président de la section mobile de Samsung. Le Note a toujours pour cible les professionnels et les "power-users", ces utilisateurs qui ont besoin de beaucoup de puissance et de rapidité pour travailler sur le design, l'art, la musique, etc.

17h00 - La conférence "Unpacked" vient de commencer avec une vidéo de présentation qui évoque la totalité des problèmes les plus courants que peut rencontrer un utilisateur de smartphone : la conservation de la batterie et les problèmes de stockage.