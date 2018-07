Samsung Galaxy Note 9 : couleurs, prix... Les fuites continuent

publié le 26/07/2018 à 16:01

Samsung aura-t-il encore des choses à révéler le 9 août 2018 lors de son événement consacré à son prochain smartphone, le Galaxy Note 9 ? Plus la date approche et plus les informations sérieuses révélant les caractéristiques de la machine sud-coréenne se multiplient dans le monde des technophiles.



D'après les journalistes spécialisés les mieux informés, on sait déjà beaucoup de choses sur le Note 9. L'écran ferait 6,3 pouces, la bête disposerait de 6 Go de mémoire vive et d'un double capteur photo de 12 mégapixels avec stabilisateur optique intégré. Deux versions semblent se profiler : un Note 9 avec 128 Go de stockage et un autre avec 512 Go de mémoire. Une ultime version qui serait idéale pour les photographes et vidéastes toujours en manque de place dans leurs téléphones.

Ces différences feraient d’ailleurs considérablement varier le prix du Note 9. Les premières estimations fixent à plus de 1.000 euros le smartphone de base sur le marché européen. Roland Quandt de WinFuture, dont les prédictions sont rarement erronées, donne un Note 9 à 1.050 € pour la version 128 Go et 1.250 € pour la version 512 Go. Le Note 8 débutait à 900 euros mais n'embarquait que 64 Go de stockage.

Un autre journaliste du site Venturebeat a dévoilé des visuels et les couleurs du Galaxy Note 9 sur son compte Twitter. On peut y voir les immenses écrans, les fameux stylets de la gamme Note et le double capteur arrière. Trois couleurs apparaissent : un noir jais et un bleu acier, assez classiques pour Samsung, et un brun cuivré.

Note9 in (from L to R) black, blue, and brown. pic.twitter.com/Akr1tnrxiS — Evan Blass (@evleaks) 24 juillet 2018