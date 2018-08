publié le 20/08/2018 à 15:42

Le 10 juin dernier, le rover Opportunity s'est provisoirement éteint. En cause : une tempête de poussière qui a eu pour effet d'empêcher le rover de recharger ses batteries à l'énergie solaire.



Sur Mars, les tempêtes sont bien différentes de celles de la Terre. Les vents, entre 150 et 200 km/h, n'ont pas assez de prise pour décoller le rover du sol martien mais soulèvent en revanche de fines poussières de quelques dizaines de millimètres de diamètre. Ces poussières montent ensuite dans l'atmosphère et obscurcissent l'environnement.

La tempête qui touche actuellement le rover de la Nasa mesure 18 millions de km² et souffle sur la planète rouge depuis le 30 mai dernier. Sans les rayons du Soleil pour recharger ses batteries, le rover a basculé en mode "panne", ce qui a eu pour effet d'éteindre tous ses sous-systèmes. Seule une horloge subsiste, chargée de le "réveiller" à intervalles réguliers pour vérifier si les batteries se rechargent. Ce qui était impossible au cours de ces deux derniers mois.

La tempête s'apaisant depuis deux semaines, les batteries d'Opportunity pourraient se remettre à charger... si toutefois il a résisté à ces semaines sans énergie. La Nasa pourrait donc réussir à reprendre contact avec le robot. Et pour l'aider à se réveiller, elle a eu l'idée d'envoyer de la musique dans ses circuits. Au son des Beatles, de Queen et des Foo Fighters, elle attend un signe de vie d'Opportunity.

Les rois de la pop pour réactiver Opportunity

C'est une vieille technique, déjà utilisée en 2004 lorsqu'Opportunity s'est posé une première fois sur Mars : la Nasa lui envoyait de la musique à plein volume pour le réveiller, chaque jour pendant trois mois. Elle espère donc, en réitérant le procédé, que le robot donne à nouveau signe de vie.



Plus largement, cette liste de musique a aussi vocation à remotiver les troupes. "Le moral est chancelant", confie l'ingénieur Michel Staab à Space.com, un site d'information spatiale spécialisée. "C'est la première fois qu'Opportunity a cessé de nous parler et n'a pas repris la communication à date prévue", explique-t-il.



Pour l'instant, ni Elton John, ni David Bowie n'ont réussi à extraire le rover de sa longue sieste. "Nous allons continuer jusqu'à ce qu'Opportunity nous réponde. Cela peut prendre des semaines", indique Michel Staab.



En attendant, vous pouvez vous aussi vous réveiller avec cette playlist martienne, compilée par Space.com.