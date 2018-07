Réparer l'ISS ou opérer un malade en réalité virtuelle

publié le 26/02/2017 à 08:50

La réalité virtuelle est désormais présente dans tous les domaines. Bien sûr dans les loisirs et au salon Virtuality on peut tenter d'imiter le spationaute français, Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale. L'entreprise Vrroom propose en effet de faire virtuellement une sortie extravéhiculaire, c'est à dire de sortir de l'ISS pour aller réparer un panneau solaire.



On évolue avec un casque devant les yeux, dans un décor en 3D et à 360°. C'est assez bluffant, vous avez l'impression de vous jeter dans le vide quand le sas de la station s'ouvre, vous voyez vos mains virtuelles mais que vous pouvez malgré tout bouger et avec lesquelles vous attrapez les poignées pour progresser à l'extérieur de l'ISS. Vous devez vous accrocher avec un mousqueton, comme dans la réalité et vous devez aussi saisir des outils pour réparer. Et si par mégarde vous lâchez l'outil, vous vous retrouvez dans Gravity et la station spatiale explose, part en pièces détachées et vous terminez votre vie virtuelle satellisé autour de la terre !



Au delà des loisirs, la réalité virtuelle est également utilisée en médecine, pour la formation des futurs médecins. L'entreprise Simforhealth propose par exemple un programme pour apprendre à soigner un pneumothorax. Vous devez, un casque devant les yeux pratiquer les gestes d'urgence sur un malade virtuel lui aussi. Vous pouvez même être amené à réaliser une exsufflation virtuelle, pour retirer l'air qu'il y a entre la plèvre et le poumon du malade. Donc vous saisissez une aiguille et vous piquez et si tout se passe bien, vous sauvez le malade.



De la même façon, l'entreprise 3 Prime permet de pratiquer des opérations virtuelles, notamment une prothèse de genou, en saisissant des outils et en apprenant à bien les utiliser.

La réalité virtuelle est déjà utilisée dans certains CHU comme complément de formation. Evidemment ça ne remplace pas la pratique sur des cadavres ou des vrais patients mais ça permet aux élèves d'acquérir les bons gestes et de mémoriser les séquences d'une opération ou d'un geste très technique.



Enfin on utilise aussi la réalité virtuelle dans la publicité. L'agence BackLight a imaginé une scénographie pour la promotion d'un parfum. Elle pourrait être mise en place dans des points de vente. Il faut marcher le long d'une corniche, virtuellement bien sûr avec un casque de réalité virtuelle devant les yeux, pour aller récupérer le flacon de parfum dans la bouche d'un lion en pierre. C'est réellement impressionnant et on ressent vraiment la peur du vide.