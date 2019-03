La PlayStation 4 s'est vendue à plus de 90 millions d'exemplaires depuis sa sortie fin 2013.

publié le 12/03/2019 à 21:07

Le "Remote Play" débarque sur l'iPhone. Déjà disponible sur les smartphones Sony Xperia, sur la PlayStation Vita, sur PC et sur Mac, l'application de lecture à distance de la PlayStation 4 est désormais proposée aux appareils iOS.



Très attendue par les joueurs, cette fonctionnalité permet de profiter des titres de sa console de salon depuis n'importe où à condition de disposer d'un réseau mobile suffisant et d'un appareil assez puissant pour supporter l'affichage des jeux. Sony recommande à ce sujet d'utiliser au minimum un iPhone 7 ou un iPad de sixième génération.

Pour en bénéficier, les propriétaires de PS4 doivent télécharger la mise à jour 6.50 de la console de jeu japonaise et l'application "Remote Play". L'iPhone ou l'iPad doit être connecté au même réseau WiFi local que la machine pour se synchroniser. L'application propose de rechercher le périphérique manuellement ou de renseigner un code de jumelage sur l'appareil iOS.

Quelques bugs au démarrage

La "lecture à distance" permet d'utiliser un iPhone ou un iPad comme un émulateur de PS4. L'application affiche les commandes tactiles de la manette en surimpression comme le font les jeux mobiles habituels. Cela peut nuire à la jouabilité de certains titres.



Il n'est pas possible d'utiliser la manette Dual Shock 4 de la PlayStation sur un iPhone ou un iPad. Il faut passer par un accessoire MFI (made for iPhone/iPad) qui se connecte en Bluetooth. Autre restriction, il faut forcément être connecté à un réseau WiFi pour lancer l'émulateur.



L'application récolte pour l'instant une note de 3,5/5 sur sa fiche française. Les premiers utilisateurs ont rencontré quelques bugs au démarrage qui sont parfois solutionnés par un redémarrage de la console et de leur appareil iOS.