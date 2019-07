publié le 29/07/2019 à 18:42

Le successeur du SMS est sur les rails. Google a annoncé samedi 27 juillet par la voix d'Hiroshi Lockheimer, vice-président senior en charge des services Android, Chrome, Google Play et Chrome OS, que ce nouveau protocole de communication poussé par les opérateurs pour remplacer le SMS à l’échelle mondiale était désormais totalement déployé en France et au Royaume-Uni par l'intermédiaire de l'application Android Message.

Selon nos constatations, la fonctionnalité est encore en cours de déploiement. Nos tentatives sur un Xiaomi Mi A3 et un Pixel 3A sont restées infructueuses. Contacté par nos soins, Google n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

Le Rich Communication Service est un service de SMS amélioré, qui permet d'envoyer des messages enrichis. Ces derniers ne transitent plus par le réseau téléphonique mais utilisent le réseau de données mobiles ou le WiFi. Cela lui offre plus de possibilités comme l'envoi de vidéos, de photos en haute-définition ou les appels de groupe et permet de bénéficier d'une expérience similaire à celle d'un service de messagerie moderne comme Messages d'Apple ou Facebook Messenger.

Pour pouvoir l'utiliser, l'utilisateur doit télécharger la dernière version de l'application Message de Google sur son smartphone Android. Elle n'est pas toujours installée par défaut, certains smartphones privilégiant parfois l'application du constructeur. Il faut ensuite se rendre dans les réglages de l'application en cliquant sur les points de suspension en haut à droite de l'interface, aller dans les "Paramètres" puis dans la rubrique "Fonctionnalités de chat" pour activer l'option. Google se chargera alors de vérifier votre numéro de téléphone.

Une fois votre appareil validé par Google, vous pourrez activer et désactiver certains services offerts par le RCS à votre guise. Il est par exemple possible de désactiver l'affichage des indicateurs de saisie si vous ne souhaitez pas que vos interlocuteurs soient informés lorsque vous êtes en train de rédiger un message ou de fixer une limite pour le téléchargement automatique des fichiers reçus avec les données mobiles pour privilégier le réseau WiFi comme le propose déjà WhatsApp.