RCS, le iMessage pour Android, bientôt disponible

publié le 07/07/2019 à 08:28

Les possesseurs d'iPhone utilisent depuis de nombreuses années le iMessage, un service de SMS amélioré qui permet notamment d'envoyer des messages quand on est connectés en Wifi. Les messages ne transitent plus alors par le bon vieux réseau téléphonique, ce qui offre plus de possibilité : l'envoi de vidéo, de photos en haute-définition etc...

Une possibilité dont les smartphones Android ne pouvaient pas bénéficier. Mais l'erreur est désormais corrigée : Google va activer un nouveau service de messagerie instantanée sur les smartphones Android. Il s'agit du protocole RCS, Rich Communication System.

Le protocole RCS a beaucoup de similitudes avec iMessage. Pour pouvoir l'utiliser, l'utilisateur doit télécharger l'application Message de Google sur son smartphone. Elle n'est pas toujours installée par défaut sur les smartphones Android qui utilisent parfois l'application du constructeur.

Ensuite, il faudra attendre que Google déploie cette solution sur tous les smartphones Android. La France est la Grande-Bretagne sont les 2 premiers pays européens qu pourront la tester. Les utilisateurs recevront une notification quand elle sera disponible.

Quelle différence avec WhatsApp ?

À la différence de WhatsApp qui propose des fonctionnalités similaires, le RCS de Google ne demande pas de se créer de compte. Et à la différence de la messagerie, qui ne fonctionne qu'entre les personnes qui l'ont téléchargé l'application, le RCS permet d'envoyer des messages à tous ses contacts. S'ils n'ont pas activé le nouveau protocole de Google, le SMS arrivera quand même à destination en devenant un SMS classique.

Pour que le service fonctionne, il faut avoir accès soit au Wifi soit à un réseau 4G. L'envoi de message est gratuit mais impactera le forfait data (c'est-à- dire les données mobiles), s'il est envoyé par le réseau 4G. Et si le service ne vous plaît pas et que vous souhaitez revenir à la messagerie classique, pas de panique, le service peut-être désactivé.

Contrairement à WhatsApp ou iMessage, la messagerie de Google est moins sécurisée. Les messages ne sont pas totalement chiffrés. Ils transitent également obligatoirement par les serveurs de Google. Le géant américain explique qu'il les conserve uniquement jusqu'à ce qu'ils aient été lus par les destinataires.