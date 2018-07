publié le 22/04/2018 à 08:52

Le moteur de recherches français Qwant lancera au mois de juin sa version musical, Qwant Music. Qwant se veut le "concurrent" de Google avec cependant une grosse différence : il respecte la vie privée de ses utilisateurs, n'exerce pas de flicage et ne pratique pas le ciblage publicitaire. Sa version musicale répond à une demande utilisateurs puisque 20% de leurs requêtes concernent la musique. Le lancement officiel de Qwant Music est prévu en juin. Pour l'instant, ce n'est qu'une version bêta, mais à terme, il y aura environ 53 millions de titres indexés.



Le moteur ne vous aide pas uniquement à trouver des chansons ou des clips. Il a la prétention d'indexer tout l'univers de la musique. C'est à dire que quand vous taperez le nom d'un chanteur, d'une chanteuse ou d'un groupe ,vous aurez une présentation générale des artistes, l'ensemble de leur discographie, la date de sortie de chaque album, les différentes versions enregistrées et remastérisées, les paroles des chansons, les instruments de musique utilisés. Vous aurez aussi accès aux dernières actualités des artistes et à leurs comptes Twitter, Facebook et Instagram.

Des playlists sur-mesure grâce à l'IA de Qwant

Bien sûr, on pourra écouter la musique en ligne via ses propres comptes Spotify, Deezer ou Apple Music. On visionnera également les vidéos sur YouTube. Mais le site a aussi son propre player, son lecteur maison pour écouter directement la musique. Pour l'instant, c'est une version très simple mais au lancement, il sera plus performant, plus innovant. Il est mis au point en partenariat avec l'Ircam, qui est un institut de recherches en musique.

Quand on écoutera un morceau, on verra les notes de musique s'afficher. Le player analysera la musique et Qwant analysera les textes. Grâce à une intelligence artificielle, vous obtiendrez, si vous le voulez, une playlist avec le même type de mélodie et de paroles, notamment venant d'artistes pas forcément très connus, ayant un style proche de ce que vous aimez.



Il est évidemment prévu d'être redirigé pour acheter de la musique en ligne après écoute. Mais le moteur de recherches, fidèle à sa réputation, n'affichera pas sur vos pages internet des publicités des artistes que vous venez d'écouter en ligne, pour vous inciter à acheter.