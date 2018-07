publié le 26/02/2017 à 11:00

La Poste n’a pas attendu la généralisation des correspondances électroniques et la perte de vitesse du courrier postal pour réinventer ses activités. Depuis quelques années, la tâche du facteur ne se résume plus à la seule distribution du courrier. Sollicités pour l’installation de la TNT, le relevé des compteurs ou le portage de médicaments, les postiers sont également au cœur du virage digital du groupe.



La Poste embrasse depuis quelques temps de nouveaux horizons numériques. Pour rajeunir son image et continuer de remplir sa mission de maintien du lien social, elle élargit son offre de services de proximité en capitalisant sur son réseau de 17.000 points de vente répartis dans toute la France.

Les futurs services de La Poste naissent pour beaucoup au Yellow Lab, la machine à innover du groupe. Niché au coeur de Paris, cet accélérateur d'idées se donne quatre mois pour mettre chacun de ses projets sur les rails. Les idées remontent la plupart du temps du terrain, où les facteurs sont le meilleur thermomètre des besoins des clients, et sont développées en collaboration avec des start-up.



Chatbot, conciergerie d'animaux et transport de bagages last-minute

Le Yellow Lab a notamment enfanté le service "Veiller sur mes parents", une offre d’aide à la personne réservée aux seniors, et Domino, un bouton connecté à placer sur une boîte aux lettres pour simplifier l’envoi et l’expédition de colis comparable à Amazon Dash. Après avoir participé au dernier salon CES de Las Vegas, La Poste a présenté les dernières réalisations du laboratoire à l'occasion du Lab Postal, le rendez-vous annuel de l'innovation du groupe qui se tenait mercredi 22 et jeudi 23 février dans ses nouveaux locaux à Issy-les-Moulineaux.



Ont notamment été présentés Camille, le futur chatbot de La Poste, un service après-vente digital capable de répondre aux demandes des clients concernant le suivi de colis ; Anieweedo, un service de garde et de visite d'animaux domestiques par un tiers de confiance (un facteur accompagné d'un spécialiste pendant sa tournée par exemple) ; Tripperty, une application de transport de bagages de l'hôtel à l'aéroport pour avoir les mains libres le dernier jour d'un voyage. Ces projets ont été retenus par le Yellow Lab et pourraient entrer dans le quotidien des usagers de La Poste d'ici 2020.

Le disque dur Lumi stocke toutes les photos des appareils connectés de la maison Crédit : RTLnet

George est l'assistant conversationnel intelligent développé par La Poste Crédit : RTLnet

Tirelire reliée au livret épargne, livraison par drones en VR

D'ici là, d'autres services auront peut-être déjà vu le jour. Par exemple Smart Collect, un prototype de boîte aux lettres intelligentes indiquant au facteur si elle est pleine ou non et s'ouvrant grâce à une clé transmise par une application mobile. Pour les plus jeunes, La Poste a imaginé Monimalz, une tirelire intelligente reliée au livret d'épargne pour apprendre aux enfants à épargner de façon ludique. Dans le salon, le disque dur Lumi peut stocker les photos des appareils électroniques dans le cloud et les mettre en scène dans différents scénarios dans des cadres numériques.



Signe des temps, La Poste a aussi mis en avant George, un assistant conversationnel du quotidien, dans la lignée d'Alexa d'Amazon et de Google Home, amené à devenir la plaque tournante du Hub Numérique, une application centralisant au sein d'une même interface l'ensemble des objets connectés domestiques pour créer des scénarios de vie facilitant le quotidien. Surfant sur l'ouverture de sa première ligne commerciale de livraison par drone, le groupe a aussi imaginé un service en réalité virtuelle permettant de profiter du spectacle des paysages survolés à 360 degrés.