À quoi ressembleront les vêtements du futur ?

et Thomas Hugues

publié le 08/01/2020 à 20:00

Les vêtements connectés, climatisés, ou qui peuvent même soigner. Avec notre invité Olivier Lascar rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir on découvre comment nous nous habillerons demain.

Parmi les fibres les plus prometteuses pour les vêtements de demain, les fibres de lait… Comment ça marche ? Autre fibre végétale qui va bientôt composer nos vêtements, la fibre d’ananas, que pourra-t-elle remplacer ? La laine de coco sera-t-elle bientôt utilisée ? De quelle manière les algues serviront-elles à la fabrication des vêtements ?

Notre invité Olivier Lascar nous parlera également des nanomatériaux, qui servent à fabriquer des vêtements plus solides, et même plus éco-responsables, mais aussi d'un vieux fantasme qui pourrait devenir réalité... la cape d'invisibilité.



