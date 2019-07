Quels sont les vrais pouvoirs de la pleine Lune sur notre quotidien ?

publié le 16/07/2019 à 15:29

La Lune influe sur les marées. Ses cycles sont aussi suivis de près par certains jardiniers, et par certaines religions dont le calendrier est partiellement ou totalement lunaire. Et dans les mythologies et folklores anciens, c'est durant les nuits de pleine Lune que les loups-garous chassaient et que volaient principalement les sorcières.

Cinquante ans après l'expédition spatiale qui a permis aux premiers hommes de marcher sur la Lune, les idées reçues liées à ce phénomène sont encore nombreuses. La pleine Lune a lieu quand, particulièrement lumineuse, la Lune apparaît presque entièrement, vue de la Terre, sans aucune ombre sur sa surface.

La Lune exerce bien une influence sur la Terre, puisque ses forces gravitationnelles sont responsables, entre autres, de la marée. Ainsi, les grandes marées ont lieu à la pleine Lune.

1. Plus de troubles du comportement ? FAUX

La légende des loups garous pourrait en partie venir de là, la pleine Lune rendrait fou, ou en termes plus contemporains, augmenterait les troubles du comportement. Certains avancent notamment que les suicides sont plus nombreux du fait de la pleine Lune, ou encore que les admissions dans les services de psychiatrie augmentent.

C'est faux, selon une compilation d'études de 1985. "Les relations présumées entre les phases de la lune et le comportement peuvent être attribuées à des analyses inappropriées, à un manque de prise en compte d'autres cycles (par exemple hebdomadaires) et à une volonté d'accepter tout écart par rapport au hasard comme preuve d'un effet lunaire", peut-on y lire.

Plus récemment, en 2013, une étude confirme se résultat, en établissant qu'il n'y a aucune corrélation entre la santé mentale et les cycles lunaires. Le seul résultat significatif de cette étude concerne le stress et l'anxiété, plus important au printemps et en été.

2. Un sommeil plus léger ? VRAI

On dort mal à la pleine Lune ? Oui, selon une étude de juillet 2013. Les scientifiques ont constaté que le cycle lunaire influe sur le sommeil humain et les rythmes de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Les scientifiques ont pris soin, dans le cadre de cette étude, de prendre en compte l'effet de l'augmentation de la lumière la nuit pour éviter les biais.



Ils ont constaté un temps d'endormissement plus long de 5 minutes, et un sommeil profond diminué de 30 %. Il s'agit de la phase où l'on dort plus profondément, où l'on est difficile à réveiller, et où, le cerveau tournant au ralenti, on se repose vraiment.

3. Plus d'accouchements ? FAUX

C'est bien connu, les femmes enceintes accouchent en masse les nuits de pleine Lune. Selon plusieurs études, ce n'est pas le cas. Une étude de 1986 n'a pas pu établir de corrélation, bien qu'étudiant une centaine de millions de naissances. En 2005, une étude confirme que "il n'y a pas de différence significative" entre les jours de pleine lune et les autres.





En fait, cette croyance serait le fruit d'un "biais de confirmation". Il s'agit un fait d'un phénomène psychologique. Si un soir de pleine Lune, il y a plus d'accouchements qu'à la normale, les personnes qui connaissent cette idée reçue vont y voir une confirmation. Par contre, si cela se passe un soir autre que la pleine Lune, on n'y verra pas une infirmation de l'idée reçue. On n'y pensera même pas.