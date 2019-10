Quand la nature inspire les chercheurs

publié le 21/10/2019 à 05:01

Plus de 200 laboratoires travaillent en France dans ce secteur des innovations liées aux animaux et aux plantes. Et ce mardi, à l'occasion du la Biomim'expo, qui se déroule à la Cité des sciences de la Villette, un chercheur allemand va présenter des bobines de fil.

Il a réussi à synthétiser et à reproduire le fil de l'araignée. Il n'y a pas plus résistant, mais personne n'était parvenu à le copier jusqu'à présent car les araignées, contrairement aux vers à soie, ne s'élèvent pas (parce qu'elles se mangent entre elles). Ce chercheur a réussi à fabriquer, à base de végétaux, un fil qui pourra être utilisé pour créer par exemple des combinaisons de pompiers très résistantes au feu, ou pour des fils de suture inusables, utiles en chirurgie.

Plus d'une centaine d'entreprises en France travaillent sur le biomimétisme. Autre exemple : une startup qui s'est inspirée de l'anguille pour produire de l'énergie. Les animaux marins, pour avancer sous l'eau, ondulent et donc créent de l'énergie.

Cette startup a mis au point une membrane, comme un grand drapeau qui ondule sous l'eau avec le courant, et des capteurs récupèrent l'énergie produite pour en faire de l'électricité. C'est en test depuis deux ans dans les bassins de l'Ifremer (L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer), à Boulogne, et ça marche. La startup cherche une application industrielle.

Enfin, autre innovation française qui s'inspire cette fois des moules capables de s'accrocher solidement aux rochers. Des chercheurs ont mis au point une sorte de colle utilisée en chirurgie. Elle se solidifie quand on envoie un faisceau lumineux, ce qui permet au chirurgien de recoudre les plaies sans fil.

Ce salon est ouvert au public toute la journée mardi 22 octobre à la Cité des Sciences.