Qu'est-ce que TikTok, l'application la plus téléchargée dans le monde ?

publié le 06/11/2018 à 13:08

C'est l'une des applications les plus populaires auprès des adolescents, et son succès se confirme : l'application musicale TikTok dépasse Facebook, Snapchat et Instagram en nombre de téléchargements, rapporte TechCrunch. Téléchargée presque 4 millions de fois seulement aux États-Unis, elle compte aujourd'hui quelque 500 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde entier.



Son concept est divertissant : l'application permet de créer des clips vidéos déjantés, agrémentés d'effets visuels et audio. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les adolescents créent ainsi des séquences uniques et propres à leur créativité. Au-delà de la création pure, l'application permet aussi de laisser des "likes" et des commentaires, ce qui transforme certaines vidéos en véritables buzz sur les réseaux sociaux... Bref, tous les ingrédients sont réunis pour plaire aux jeunes.

Créée en 2016 en Asie, TikTok n'a mis que deux ans pour s'imposer dans le paysage des applications de smartphones. Un an seulement après sa création, il avalait déjà son plus gros concurrent, Musical.ly, qu'il a racheté pour presque un milliard de dollars.

Non seulement la publicité de l'application a pu se faire grâce à de jeunes célébrités, mais de jeunes inconnus ont également pu devenir populaires grâce à elle. Ainsi, Lisa et Lena, deux jumelles originaires d'Allemagne, comptent aujourd'hui plus de 31 millions d'abonnés alors qu'elles n'ont que 16 ans. Face au succès impressionnant de TikTok, Facebook a décidé de créer une application concurrente et proposera sa version baptisée "Lasso".