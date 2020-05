Pyrénées : un photographe réussit à capturer un bolide, un spectacle rare

publié le 26/05/2020 à 04:41

L'image est impressionnante. Un photographe est parti en randonnée nocturne avec deux amis sur le Col du Tourmalet afin de capturer des images du ciel étoilé dans la nuit du samedi au dimanche 24 mai. Il repartira avec le cliché rare d'un bolide.

Particularité de ce phénomène, le bolide est un météore plus imposant et avec une traînée plus longue et éclatante qu'une étoile filante. Le spectacle est rare, d'où la surprise du photographe professionnel originaire de Tarbes (Hautes-Pyrénées).



Selon des propos rapportés par 20 Minutes, "c’est un vrai coup de chance qu’on a qu’une ou deux fois dans sa vie, l’appareil aurait pu être orienté différemment. J’en avais déjà vu un il y a sept ou huit ans alors que j’étais en voiture. Là, on m’a dit qu’on l’avait vu jusque dans le Var," a relevé le photographe, qui n'a pas hésité à le partager sur les réseaux sociaux.