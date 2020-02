Psyché : un astéroïde qui pourrait vous rendre milliardaire

et Thomas Hugues

publié le 07/02/2020 à 13:00

En 2022, la Nasa prévoit de lancer une sonde pour approcher au plus près l’astéroïde "Psyché 2016". Celui-ci suscite beaucoup de curiosité et d’intérêt car il est constitué d’or et de métaux précieux en grande quantité. Sa valeur est estimée à 631 quintillions d’euros, ce qui correspond à 84000 milliards d’euros pour chaque habitant de la Terre, en prenant en compte les cours actuels…

Peut-on exploiter les astéroïdes ? De quoi sont-ils composés ? Sont-ils dangereux ou au contraire peuvent-ils devenir de vraies mines ? Quel est le cadre juridique de l'espace ? On en parle avec notre invité Olivier Sanguy de la Cité de l’Espace

Nous parlerons aussi du danger que présente les astéroïde mais aussi des entreprises privés qui investissent dans l'exploitation des astéroïdes.



À découvrir : La cité de l'Espace de Toulouse.

Affiche-LaCitedespetits-astronaute-200x300