publié le 11/09/2018 à 17:14

À jamais les premiers. Le PSG pourra bientôt se targuer d'être le premier club de football à émettre sa propre cryptomonnaie. Le septuple champion de France a annoncé ce mardi 11 septembre la signature d'un partenariat avec la plateforme Socios.com pour permettre à ses fans de faire l'acquisition de tokens PSG ("jetons" en français), un peu sur le modèle du bitcoin. Ces sortes de "PSGcoins" leur offriront un droit de vote lors de sondages en ligne lancés par le club de la capitale et des avantages exclusifs, comme des places pour les matches ou des rencontres avec les joueurs du club.



La plateforme Socios.com, détenue par la société maltaise Chiliz, entend ainsi réinventer le concept de "socios", le système de supporter-actionnaire qui permet aux fans d'être associés aux décisions des clubs, comme c'est le cas au Real Madrid ou au FC Barcelone. Mais à l'inverse des socios du Barça et du Real, les supporters du PSG ne seront pas invités à trancher sur les orientations stratégiques du club, comme le recrutement ou l'élection du président : les consultations tourneront autour de thèmes plus anecdotiques, comme le choix d'un maillot ou le lieu d'organisation d'un match amical.

Un prix de départ très abordable

Sur le modèle des cryptomonnaies, un nombre limité de tokens estampillés PSG seront émis au printemps 2019 grâce à la blockchain, la technologie permettant de créer de grands registres virtuels dans lesquels des communautés enregistrent leurs transactions de manière infalsifiable sans recourir à une autorité de contrôle centralisée. Les fans les mieux dotés en tokens pèseront plus lourd lors des votes. Avec un plafond pour éviter que leurs avis n'importent outre-mesure.

Le prix du token n'a pas encore été fixé. Il devrait être très abordable pour être accessible au plus grand nombre. Les supporters désireux d'en faire l'acquisition devront se rendre sur l'application Socios pour les acheter avec leur carte bancaire. Les initiés pourront le faire via des bourses spécialisées avant de les convertir en tokens PSG sur la plateforme Socios. En revanche, les tokens PSG ne pourront pas être utilisés comme une monnaie virtuelle propre. Ils seront liés à la blockchain Socios de la plateforme Chiliz et convertibles uniquement contre des tokens CHZ.

Le token PSG peut prendre de la valeur en fonction de la demande des fans (le nombre de tokens sera limité). Il est donc techniquement possible de s'enrichir/perdre de l'argent en "investissant" dans le club car le token PSG pourra ensuite être à nouveau échangé contre des $CHZ — Grégory Raymond (@gregory_raymond) September 11, 2018

Élargir la communauté de fans

Avec cette initiative, le PSG espère fidéliser et élargir sa communauté de supporters, notamment en Asie, où les cryptomonnaies rencontrent un franc succès. "Pour nous, l'intérêt se situe au niveau de l'engagement des fans, de la manière dont on peut leur fournir une meilleure expérience. Non pas juste à ceux qui assistent aux matches mais aussi à ceux qui sont en Asie, aux Etats-Unis, et aux quatre coins de la planète", souligne auprès de l'AFP, Marc Armstrong, directeur sponsoring du PSG. Selon Le Parisien, ce partenariat s'étale sur cinq ans et devrait rapporter plus de 2 millions d'euros par saison au PSG. Comme le PSG, une quinzaine d'équipes européennes devraient proposer des tokens via la plateforme Socios.