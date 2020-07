publié le 03/07/2020 à 21:40

Le prix des jeux vidéo pourrait légèrement augmenter sur les futures consoles. Alors que la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft sont attendues pour la fin de l'année, l'éditeur américain 2K a dévoilé la grille tarifaire des prochaines éditions de sa célèbre simulation de basketball NBA 2K21, donnant un indice sur les prochains standards du secteur.

Les versions PS4 et Xbox One du jeu seront commercialisées au prix de 59,99$ aux États-Unis, le prix habituel des nouveaux titres. En revanche, les versions PS5 et Xbox One Series X seront vendues à 69,99$. En France et en Europe, le prix est fixé à 70 euros pour l'édition standard et à 75 euros pour les futures consoles.

Auprès du site spécialisé Polygon, l'éditeur californien justifie cette hausse de prix à l'aune du "pas de géant" que constituera NBA 2K21 pour la franchise. Un bond en avant qui a impliqué des coûts de développement plus importants pour exploiter pleinement la puissance des consoles de nouvelle génération.

2K est le premier éditeur à avoir annoncé une augmentation des tarifs des jeux de consoles de nouvelle génération. Mais l'inflation pourrait toucher toute l'industrie. Selon un expert du cabinet IDG Consulting interrogé par le site GamesIndustry, la plupart des éditeurs devraient augmenter leurs prix de 10 dollars (ou 5 euros) pour leurs titres phares.

La précédente inflation remonte au passage de la PS2 et de la Xbox à l'ère de la PS3 et de la Xbox 360, quand le prix des jeux avait grimpé de 60 à 70 euros. Le tarif des futures consoles est toujours inconnu mais les experts tablent sur une fourchette comprise entre 449 et 499 euros.