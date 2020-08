PS5 : la manette de la PS4 ne sera pas compatible avec les jeux next-gen

publié le 04/08/2020 à 20:45

Pas de rétrocompatibilité totale pour les manettes de la PS4. Sony a indiqué lundi 3 août dans une note de blog que la DualShock 4, le contrôleur de sa console actuelle (vendue autour de 60 euros), ne sera pas compatible avec les jeux de la PS5, dont la sortie est attendue d'ici la fin de l'année. En revanche, la manette pourra être utilisée pour jouer aux titres initialement sortis sur la PS4, qui pourront tourner sur la nouvelle génération de console.

Sony justifie ces restrictions par l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans la manette DualSense qui accompagnera la PS5 et qui ne sont pas disponibles sur la DualShock 4. "Nous pensons que les jeux PS5 doivent tirer parti des nouvelles capacités et fonctionnalités que nous apportons à la plate-forme, y compris celles de la manette sans-fil DualSense", explique Isabelle Tomis, responsable des accessoires chez PlayStation.

Le constructeur prévoit notamment d'introduire un nouveau moteur de vibrations sur les joysticks et les gâchettes pour proposer un plus riche panel de sensations et un toucher propres à chaque jeu renforçant l'immersion. Un micro sera intégré directement dans la manette pour permettre aux joueurs de se passer d'un casque.

L'esthétique de l'accessoire a été repensé

La marque a également repensé l'esthétique de l'accessoire avec un design affiné, un encombrement légèrement plus important, une palette bicolore et une bande lumineuse remplacée par de fins liserés disposés de part et d'autre du pavé tactile.

Sony a également clarifié sa politique concernant les autres accessoires de la PS4. Premier enseignement : le PlayStation Camera, qui permet d'associer le casque de réalité virtuelle PS VR et les manettes PS Move à la PS4 seront bien compatibles avec la PS5, à condition d'utiliser un adaptateur pour raccorder l'accessoire à la console. Ce dernier sera fourni gratuitement à tous les propriétaires de PS VR. Les périphériques spécialisés (volants de course, sticks d'arcade) pourront eux aussi être utilisés avec les jeux de la PS5.

Contrairement à Sony, Microsoft n'entend pas conditionner l'utilisation des jeux de la Xbox One Series X à celle de sa future manette. Le constructeur américain propose une rétrocompatibilité totale entre sa nouvelle console et les contrôleurs de la Xbox One. Les manettes de la Xbox One fonctionneront sur la prochaine Xbox et les manettes de la nouvelle console seront également compatibles avec les différents modèles de Xbox.