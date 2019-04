publié le 10/04/2019 à 19:11

C'est une première mondiale, une véritable révolution dans le monde de l'astronomie, ce mercredi 10 avril a été diffusée la première image d'un trou noir. Il ressemble à un anneau de lumière sur fond noir. "Ça fait longtemps que l'on attendait cette image", déclare Éric Gourgoulhon, directeur de recherches au CNRS et à l'Observatoire de Paris, dans un entretien à RTL.



Jusque-là les scientifiques avaient des représentations, mais pas d'observation directe, "cela confirme" la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein "qui prédit l'existence des trous noirs dans notre univers", confie l'astrophysicien. Cette photo est "une preuve de l'existence des trous noirs", ajoute-t-il.

"Un trou noir par définition même est un objet dont rien ne peut sortir en raison de son champ gravitationnel et en particulier la lumière ne peut pas sortir. Donc, il apparaît noir", explique Éric Gourgoulhon. "Si on arrive à le visualiser c'est parce qu'il y a de la matière autour, un gaz en orbite autour du trou noir. Donc on a l'image de ce gaz mais on centre on voit cette tâche noire d'où rien ne sort", dit-il.

"On a l'impression qu'il y a un trou noir au cœur de chaque galaxie dont la nôtre. Là, le trou noir dont on vient d'avoir l'image est situé dans une autre galaxie à à peu près 50 millions d'années lumières", affirme le directeur de l'Observatoire de Paris.

Une prouesse technique

"On a développé une technique particulière qui consiste à combiner des images de différents radiotélescopes à la surface de la Terre", explique Éric Gourgoulhon. "C'est comme si on avait construit un télescope géant de la taille de la Terre", ajoute-il.



Il précise que même si un trou noir est relativement gros, à 50 années-lumière, "il est tout petit". La taille de l'image publiée par les scientifiques est l'équivalent d'une "pièce d'un euro qu'on mettrait sur la Lune".

À quoi la photo du trou noir va-t-elle servir ?

"La photo est encore assez floue", reconnaît l'astrophysicien, qui espère "affiner l'image pour voir précisément la forme de cette tâche sombre au milieu". La forme précise permettra "de tester la théorie de la gravitation d'Einstein puisqu'elle prédit une certaine forme", déclare-t-il.