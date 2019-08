Pourquoi Whatsapp et Instagram vont changer de nom

publié le 05/08/2019 à 16:23

Bientôt, vous ne pourrez plus les appeler Instagram et WhatsApp. Ces deux applications vont devenir "Instagram from Facebook" et "WhatsApp from Facebook". Ce changement, annoncé par le média américain The Information, a été confirmé par un porte-parole de la société. "Nous voulons être plus clairs sur les produits et services de Facebook", a-t-il déclaré à Reuters.

La modification ne devrait pas être tout de suite visible sur votre écran. Dans un premier temps, la mention "from Facebook" apparaîtra en bas de la page des réglages des deux applications, avant de très probablement s'inscrire à terme sur l'accueil des deux réseaux sociaux.

Cette mesure est mise en place alors que la société de Mark Zuckerberg est soumise à une enquête "antitrust" de la part des autorités de réglementation américaines. Ces dernières tentent de savoir si les rachats d'Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014 n'avaient pas pour but d'écraser la concurrence.

Mark Zuckerberg, vivement critiqué pour sa gestion jugée laxiste des données personnelles, avait également annoncé en mars son intention d'unifier Facebook avec Messenger, Instagram et WhatsApp, afin de créer une plateforme unique permettant de communiquer et de faire des paiements en toute sécurité.