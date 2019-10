Pourquoi vous devez mettre votre vieil iPhone à jour avant le 3 novembre

publié le 28/10/2019 à 12:02

Ce week-end, des propriétaires d’iPhone ont reçu une notification leur indiquant que leur appareil pourrait perdre leur accès à de nombreux services, dont la navigation par Internet, s’ils n’effectuent pas une mise à jour avant le 3 novembre minuit. Après cette échéance, ils devront réinitialiser leur mobile via leur ordinateur pour retrouver ces fonctions.

Les iPhone en question sont l’iPhone 5 et l’iPhone 4s, deux des plus anciens modèles en circulation. De vieux iPad sont également concernés, notamment les iPad 2, 3, 4 et l’iPad mini, en version cellulaire (avec un emplacement pour carte SIM).

Comme Apple l’explique sur son site, "une mise à jour est nécessaire pour que la localisation GPS reste précise et continuer à utiliser les fonctions pour lesquelles il est nécessaire que la date et l’heure soient correctes, notamment l’App Store, iCloud, la messagerie et la navigation sur le Web”.

Les utilisateurs sont invités à se rendre dans le menu "Général" des réglages de leur appareil connecté à un réseau WiFi pour procéder à l’installation de la mise à jour logicielle vers iOS 9.3.6 ou 10.3.4, selon les produits.

Cette opération est la conséquence indirecte du fameux "bug du GPS" qui a touché les appareils de navigation les plus anciens en avril dernier à la suite de la réinitialisation du compteur utilisé par les systèmes de localisation pour proposer des fonctions liées à l’horloge.

L’iPhone 5 et les appareils cités précédemment doivent donc être mis à jour pour pouvoir continuer à utiliser les fonctions qui ont besoin que la date et l’heure soient correctes, comme l’App Store, iCloud et Internet.