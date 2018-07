Pourquoi vous allez bientôt perdre des abonnés sur Twitter

publié le 12/07/2018 à 11:38

Si vous vous apercevez d'une baisse soudaine du nombre de vos followers dans les prochaines heures, n'y voyez pas forcément le signe d'une popularité en berne. Twitter a annoncé mercredi 11 juillet un changement dans la méthode de calcul du nombre d'abonnés des comptes.



Le réseau social à l'oiseau blanc cessera désormais de comptabiliser les utilisateurs "verrouillés", les comptes suspendus qui font toujours parti du décompte aujourd'hui alors qu'ils ne peuvent plus publier de messages ni interagir avec les autres utilisateurs.

"Cette semaine, et partout dans le monde, nous allons retirer ces comptes verrouillés du décompte de vos abonnés. Par conséquent, le nombre de followers affichés sur votre profil peut baisser s'il comporte des comptes verrouillés", a indiqué Twitter.

70 millions de comptes suspendus en 2 mois

Twitter suspend automatiquement des comptes lorsqu'il détecte des changements de comportement suspects. Par exemple, lorsqu'un compte commence soudainement à tweeter un grand nombre de réponses, à mentionner des dizaines d'autres comptes ou à partager des liens trompeurs en grande quantité. La personne propriétaire du compte doit alors modifier son mot de passe pour se protéger, le compte restant verrouillé tant que Twitter n'a pas vérifié qu'elle en a toujours le contrôle.



Cette mesure permet de lutter contre le piratage, le harcèlement ou les fake news. Le réseau social a confirmé il y a quelques jours qu'il avait suspendu 70 millions de comptes au cours des deux derniers mois.



6% d'abonnés en moins en moyenne

Cette annonce s'inscrit dans un effort de transparence de Twitter. Le réseau social veut renforcer l'intégrité de sa plateforme en s'assurant que le nombre d'abonnés, un indicateur de crédibilité pour ses utilisateurs, soit le plus fiable possible. "Nous comprenons que cela puisse être difficile pour certains, mais nous sommes convaincus que la justesse et la transparence font de Twitter un service plus fiable pour les conversations publiques".



Selon Twitter, la plupart des utilisateurs verront un changement minime dans leur nombre de followers. Le nombre d'abonnés en moins devrait osciller entre un et quatre pour la majorité des personnes. La moyenne devrait être de 6% sur le réseau social. Mais certains comptes pourraient observer des baisses plus significatives.