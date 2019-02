Pourquoi Microsoft recommande de ne plus utiliser Internet Explorer

publié le 14/02/2019 à 16:53

Fin de parcours pour l'un des vestiges des premières heures d'Internet. Microsoft vient d'enterrer définitivement son célèbre navigateur Internet Explorer. Dans un article intitulé "Les dangers d'utiliser Internet Explorer comme navigateur par défaut" publié début février, la firme de Redmond recommande expressément aux internautes de ne plus utiliser l'outil qui s'en va rejoindre Windows 10 Mobile au cimetière du net.



Lancé en 1995, Internet Explorer ne respecte plus les standards actuels du Web. Depuis la sortie de son successeur Microsoft Edge en 2015, il n'est plus mis à jour par Microsoft. Même si de nombreux sites fonctionnement encore correctement, "les développeurs ne font plus de tests pour Internet Explorer. Ils testent sur des navigateurs plus modernes", explique l'entreprise dans son billet.

Les utilisateurs et les entreprises qui continuent de l'utiliser s'exposent à des problèmes de compatibilité et de sécurité. Il est recommandé d'utiliser un navigateur moderne comme Microsoft Edge, le successeur d'Internet Explorer, Google Chrome, le plus populaire, ou des services plus respectueux de la vie privée comme Mozilla Firefox, Brave (associé à Qwant), Opera ou DuckDuckGo.

Quand Internet Explorer était synonyme d'Internet

Lancé au milieu des années 1990 pour contrer l'hégémonie de l'ogre Netscape, Internet Explorer s'était rapidement imposé comme le navigateur de référence du marché. Fort du triomphe des machines de Microsoft, sur lesquelles il était livré d'office, il était utilisé par plus de 95% des internautes entre 2002 et 2004, soit plus d'un milliard de personnes. Il était alors impossible d'utiliser un autre navigateur sous Windows. Pour beaucoup d'internautes à l'époque, l'icône au petit "e" était synonyme d'Internet.



L'ouverture de Windows aux autres navigateurs Internet au début des années 2010 a peu à peu réduit les parts de marché d'IE. Firefox a fini par imposer ses fonctionnalités et Google Chrome a profité de la montée en puissance de Google pour devenir le nouveau poids-lourd du secteur. Rattrapé puis dépassé par ses concurrents, Internet Explorer a finalement été poussé vers la sortie par Microsoft en 2015 à l'orée de ses vingt ans. À l'époque, les internautes lui avaient rendu hommage en se remémorant ses bugs les plus illustres.