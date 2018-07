Pourquoi les smartphones s'éteignent lorsqu'il fait très froid

publié le 28/02/2018 à 18:16

C'est un phénomène que tout détenteur de smartphone a certainement pu constater, et à plus forte raison ces derniers jours, avec le Moscou-Paris et la vague de froid glacial qui s'est abattue sur une large bande de l'Hexagone : les téléphones s'éteignent lorsqu'ils sont confrontés à une trop basse température, et ce en dépit d'une batterie chargée à bloc. À Paris ce mercredi 28 février, la température minimale avoisinait les -2°C.



Ces coupures intempestives tiennent à un facteur très simple : les smartphones, de quelque marque qu'ils soient, ne sont pas prévus pour fonctionner de manière optimale lorsqu'ils sont confrontés à un mercure très bas, avec des températures négatives, ou même très haut. Comme le note Le Monde, la fiche technique de ces appareils prévoit une utilisation sans accroc entre 0°C et 35°C. En deçà ou au-delà, rien n'est garanti, et le combiné peut afficher un écran noir sans crier gare.

"Le téléphone a une sonde, et dès qu'il passe sous la barre de 0°C, il peut s'arrêter. Surtout entre 0 et -5°C", explique succinctement à RTL.fr un technicien travaillant au sein d'une boutique de réparation de mobiles du XIe arrondissement de Paris. "C'est une sécurité", détaille-t-il, estimant que ce phénomène touche principalement les détenteurs d'iPhone.

Comment enrayer le phénomène ?

Pour éviter au maximum que son smartphone rende (provisoirement) l'âme, pas de solution miraculeuse, mais un conseil, qui peut paraître basique : il faut tout simplement le garder à température ambiante, et éviter de l'exposer à de larges écarts de températures.



Le Monde donne quelques conseils, parmi lesquels glisser son téléphone dans une poche intérieure, où il est en contact avec le corps humain, et ne pas le mettre dans un sac à main, exposé à tous les vents. Doter son smartphone d'une coque épaisse peut également contribuer à ralentir son refroidissement. Mais sans enrayer les risques engendrés par le froid avec fiabilité.