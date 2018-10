Pourquoi les smartphones ont de plus en plus de capteurs photo ?

publié le 11/10/2018 à 19:30

Souriez. Lorsqu'il s'agira de poser devant un smartphone dans les prochaines semaines, vous serez peut-être immortalisés en passant par le prisme de quatre ou cinq objectifs en même temps.



Ces dernières semaines, les constructeurs de téléphones ont donné un vrai coup d'accélérateur à la démultiplication des modules photos. Samsung a présenté jeudi 11 octobre le premier téléphone équipé d'une quadruple caméra à l'arrière.

Quelques jours plus tôt, LG avait officialisé un appareil équipé de pas moins de cinq lentilles, deux à l'avant et trois à l'arrière. Et Nokia est bien parti pour embrayer avec un modèle équipé de cinq capteurs disposés comme des pattes d'araignée à l'arrière.

Comment expliquer la surenchère actuelle ? Dans un marché saturé comme l'est celui de la téléphonie mobile, les marques innovent sur les marges. En attendant la révolution annoncée de la 5G, le champ des possibles est pour le moins restreint. À moins de disposer des budgets d'Apple ou Google, il est difficile de proposer des innovations technologiques de rupture. Il est plus aisé d'améliorer l'existant, en se focalisant sur les usages les plus populaires.

L'appareil photo principal de Mr Tout-le-monde

En misant sur la photo, les marques répondent à une demande de plus en plus forte de la part des consommateurs. Le smartphone est devenu l'appareil photo principal d'une grande partie de la population. Ses fonctions se sont considérablement étoffées ces dernières années grâce à l'amélioration des processeurs qui peuvent traiter une plus grande quantité d'informations simultanées.



Après avoir amélioré la mise au point automatique, les marques ont quasiment toutes adopté le double module caméra à l'arrière pour intégrer un grand angle, un téléobjectif ou jouer sur la profondeur de champ pour réaliser de beaux portraits. Huawei est même allé plus loin en combinant les trois sur son P20 Pro avec un capteur monochrome, un téléobjectif et un capteur standard. Au tour de Samsung et LG de repousser ces limites aujourd'hui.

Chaque du Galaxy A9 capteur vient épauler l'objectif principal selon les usages Crédit : Samsung

Des photophones plus polyvalents

Un plus grand nombre de capteurs offre une plus grande polyvalence.Tous ne sont pas sollicités de la même manière. Chez Samsung, le capteur principal 24 Mpx (f/1,7) du nouveau Galaxy A9 est épaulé par un téléobjectif 10 Mpx qui permet de zoomer deux fois dans l'image, un très grand angle ouvrant à 120 degrés pour élargir la scène en mode paysage et un capteur de profondeur de 5 Mpx qui aide à différencier le sujet de l'arrière-plan en mode portrait.



L'approche est différente chez LG. Annoncé aux États-Unis, le V40 (900 dollars) embarque une triple caméra arrière composée d'un capteur standard, d'un téléobjectif et d'un monochrome (pour une plus grande plage dynamique) qui capture trois clichés selon trois angles différents lors de chaque prise de vue, charge à l'utilisateur de sélectionner celle qu'il souhaite conserver. À l'avant, le double capteur permet notamment de réaliser des selfies grand angle.

Pas qu'une question de capteurs

Derrière cette escalade, c'est la bataille de l'image qui se joue entre des marques désireuses d'apparaître comme des leaders d'innovation dans l'esprit des consommateurs. Avec son Galaxy A9 doté de quatre capteurs à l'arrière (599 euros le 15 novembre), Samsung vole la vedette à Huawei, qui doit dévoiler son prochain modèle haut de gamme le 16 octobre et montre les muscles face à la concurrence de plus en plus affirmée de marques comme OnePlus et Honor dans les smartphones milieu de gamme.



La photo sur mobile ne dépend pas que du nombre de capteurs. À l'autre bout du spectre, Apple et Google (comme Samsung avec sa gamme Galaxy S) refusent de céder à la surenchère. Les derniers iPhone embarquent seulement deux capteurs à l'arrière quand le Pixel 3 se contente d'une seule caméra dernière génération.



Ils sont pourtant considérés par la presse spécialisée comme deux des meilleurs photophones du marché grâce à un traitement logiciel de l'image très efficace, autorisé par leur maîtrise des logiciels iOS et Android et de l'intelligence artificielle, qui leur permet de simuler les différents objectifs.