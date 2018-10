publié le 10/10/2018 à 19:45

Les consommateurs français vont pouvoir découvrir les seuls smartphones intégralement conçus par les équipes de Google. Deux ans après le lancement de la gamme Pixel, la troisième génération du téléphone sera commercialisée en France à partir du 2 novembre.



Les Pixel 3 et 3 XL seront proposés chez Bouygues, Orange et SFR ainsi que chez Boulanger, Darty et la Fnac à partir de 859 euros. Réservés à une poignée de pays jusqu'ici, ces smartphones sont souvent désignés par la presse spécialisée comme les meilleurs challengers de l'iPhone.

Avec les Pixel, Google peut en effet proposer des appareils dont la partie matérielle est calibrée pour la partie logicielle (Android) dès la conception. Un peu comme Apple avec l'iPhone et son fameux iOS. Sauf que la marque à la pomme maîtrise en plus la fabrication du processeur de l'iPhone quand Google utilise la meilleure puce de Qualcomm.

La meilleure expérience Android

Cette intégration renforcée a plusieurs avantages. Les Pixel sont les premiers smartphones à recevoir les mises à jour et les patchs de sécurité d'Android (plusieurs mois avant la concurrence). Ils sont aussi les téléphones qui proposent l'expérience Android la plus approfondie, sans les surcouches logicielles plus ou moins inspirées appliquées par les autres constructeurs sur la version de base d'Android.



En plus de leur processeur ultra-rapide (Snapdragon 845), les Pixel 3 bénéficient de toutes les fonctionnalités d'Android 9 Pie. On retrouve la navigation par gestes, proche de celle de l'iPhone X, plus intuitive que le trio de boutons en bas de l'écran habituel. Les deux téléphones proposent aussi les nouveaux outils de detox numérique pour mesurer le temps passé sur leur écran et les mettre en veille simplement en retournant leur face contre table.

Le Pixel 3, l’iPhone « made by Google », arrive en France avec toutes les fonctions d’Android 9 et un appareil photo au top qui prend plusieurs photos à tres bref intervalle pour être sûr de capturer la meilleure https://t.co/iXhHlXfDyr pic.twitter.com/BwFPF98msP — Benjamin Hue (@benjaminhue) October 9, 2018

Des petites attentions bien pensées

La touche Google se ressent aussi à travers tout un lot de fonctionnalités issues des travaux de l'entreprise dans l'intelligence artificielle. L'outil de reconnaissance d'images Google Lens est directement intégré à l'appareil photo pour suggérer en temps réel des actions relatives aux emails, numéros de téléphone et adresses contenus dans les images scannées par le téléphone.



On peut lancer l'assistant Google rapidement en pressant les bords du smartphone. La fonction "Now Playing" identifie la musique ambiante comme Shazam. Aux États-Unis, l'assistant Google pourra même répondre aux appels inconnus pour filtrer les démarchages et les spams. Autant de petites attentions pour simplifier l'utilisation du smartphone qui ne sont pas sans rappeler le soin accordé par Apple à son logiciel iOS.

Le meilleur photophone ?

Même avec un capteur principal unique 12 Mpx, quand la concurrence en place souvent deux voire trois, les Pixel 3 promettent aussi d'être d'excellents en photo. Salués dans la presse comme les meilleurs photophones du marché l'an passé, les Pixel 2 offraient des clichés extrêmement détaillés.



Google a annoncé une amélioration du mode portrait cette année avec une meilleure gestion du flou d'arrière-plan et introduit des fonctions pour capturer les sourires plutôt que les yeux fermés ou réaliser des selfies grand angle. Un mode nuit doit aussi être proposé dans une prochaine mise à jour. Rendez-vous d'ici le 2 novembre pour vérifier si ces promesses se confirment à l'usage et justifient un prix de vente parmi les plus élevés du secteur.



Le Google Pixel 3 (écran de 5,5 pouces) sera disponible le 2 novembre au prix de 859 euros avec 64 Go de stockage et 959 euros avec 128 Go de stockage. La version 3 XL (écran de 6,3 pouces) sera proposée à 959 euros avec 64 Go de stockage et à 1.059 euros avec 128 Go.