Pourquoi le Huawei Mate 20 Pro peut rivaliser avec l'iPhone

publié le 16/10/2018 à 18:23

En une décennie d'existence, au fil des références, Huawei s'est approché des qualités des meilleurs smartphones du marché. La marque chinoise peut aujourd'hui regarder ses concurrents dans les yeux. Ses derniers modèles n'ont pas grand chose à leur envier et elle ne se prive pas de le faire savoir à travers des comparaisons avantageuses et un discours marketing ultra agressif servis à chaque lancement de nouveau produit.



Le Mate 20 Pro, dévoilé à Londres ce mardi 16 octobre, n'avait pas forcément besoin que l'on dénigre ses concurrents pour exister. Il se suffit à lui-même avec son superbe écran Oled de 6,39 pouces, sa puissance de feu, son triple capteur photo à la qualité proche d'un appareil professionnel et son lot d'innovations astucieuses, comme la possibilité de recharger un autre smartphone en puisant dans sa propre batterie ou de l'utiliser comme un PC relié à un écran et à un clavier.

Toutes ces qualités ont un prix. Vendu quasiment 1.000 euros, il se permet de tutoyer Apple et Samsung sur le plan des tarifs. Après avoir chipé la place de deuxième vendeur mondial de smartphones à la marque à la pomme, en volume, lors du dernier trimestre, Huawei veut désormais tirer son épingle du jeu dans le haut du marché où sont réalisées les plus grosses marges.

Un tapis de recharge

La marque chinoise a certains atouts à faire valoir pour cela. Son Mate 20 Pro propose tout ce qu'un consommateur fortuné est en droit d'attendre d'un smartphone élitiste en 2018. Ecran Oled Quad HD+, reconnaissance faciale, puissance, intelligence artificielle, qualité photo, charge rapide, fluidité du logiciel, étanchéité, durabilité...Huawei coche toutes les cases et se paie même le luxe d'offrir plusieurs fonctionnalités inédites et astucieuses.



Le Mate 20 Pro peut ainsi recharger un autre smartphone sans fil. Il suffit de placer les deux téléphones côte à côte pour qu'il lui fasse profiter de l'énergie délivrée par sa batterie généreuse de 4200 mAh.



Le système fonctionne avec tous les mobiles et les accessoires compatibles avec la charge par induction comme certains modèles d'écouteurs sans-fils. L'autonomie devrait être l'une des forces de l'appareil qui sera capable de se recharger aux deux tiers en seulement trente minutes, selon Huawei.

Le Huawei Mate 20 Pro peut recharger un iPhone en le posant simplement dessus. La vraie bonne idée. #HuaweiMate20Pro pic.twitter.com/T7Aplwtisg — RTL Futur (@rtl_futur) October 16, 2018

Un excellent photophone

Comme sur les précédents modèles, la partie photo a été conçue main dans la main avec Leica. Le Mate 20 possède trois capteurs à l'arrière, un module grand-angle 40 Mpx, un très grand-angle 20 Mpx et un téléobjectif 8 Mpx. L'ensemble est associé à une stabilisation optique, épaulé par un flash double Led et promet de délivrer des prises de vue parfaites dans toutes les situations avec notamment un zoom optique 5x inédit dans la téléphonie.

La partie photo semble prometteuse avec des filtres vidéo pour isoler un sujet en couleur devant un fond noir et blanc et un mode nuit particulièrement lumineux #HuaweiMate20Pro pic.twitter.com/vtG9V5KFId — RTL Futur (@rtl_futur) October 16, 2018

Huawei introduit plusieurs nouveautés cette année comme la possibilité de réaliser des photos en mode macro jusqu'à 2,5 cm du sujet, de tourner des vidéos au format cinéma (21:9) et d'ajouter des filtres "comme au cinéma" sur les vidéos en isolant par exemple un sujet en couleur devant un arrière-plan noir et blanc.



La marque promet aussi des améliorations en intérieur et en basse lumière. Une fonction plus gadget permet de scanner des objets en 3D pour leur donner vie en réalité augmentée dans des photos ou des vidéos.

Le Huawei Mate 20 Pro peut scanner des objets et leur donner vie en réalité augmente. L'intérêt est assez limité mais de jolies animations à la clé #HuaweiMate20Pro pic.twitter.com/rvbZhSBHkm — RTL Futur (@rtl_futur) October 16, 2018

À l'avant, le Mate 20 Pro embarque une webcam 24 Mpx associée à une caméra infrarouge et des capteurs 3D permettant une reconnaissance faciale plus rapide (0,6s) pour déverrouiller l'appareil.



En complément, Huawei propose un capteur d'empreintes digitales logé directement sous l'écran. Pas une première mondiale (Oppo le fait déjà) mais une solution pratique en cas d'échec de la reconnaissance faciale à la sortie du mode veille ou pour déverrouiller le smartphone avec les doigts mouillés.



Le dernier-né de Huawei sera l'un des premiers smartphones à profiter d'Android 9 Pie, à travers le logiciel maison EMUI 9.0 qui offrira la possibilité de remplacer les boutons virtuels par une navigation gestuelle plus limpide, comme sur l'iPhone et le Pixel 3, une sécurité renforcée et des outils de bien-être numérique pour limiter sa consommation d'écran. Via Google Lens, le Mate 20 Pro pourra identifier des objets, dire combien de calories il y a dans un aliment ou donner les horaires d'ouverture d'un lieu en plaçant simplement l'objectif dessus.

Des performances très élevées

À l'intérieur, le Mate 20 Pro est le premier smartphone de la marque à être équipé du processeur Kirin 980. Chaque année, Huawei refond le cœur de ses smartphones pour les rendre plus vifs. La marque est passée d'une gravure de 10 nm à 7 nm, comme Apple avec la puce A12 Bionic de l'iPhone Xs. Cela lui permet de doubler la densité des circuits présents sur la même surface et d'offrir une plus grande puissance de calcul et une moindre consommation énergétique que le processeur qui équipe ses smartphones actuels.



Le Kirin 980 est associé à deux unités neuronales, des coprocesseurs dédiés à l'intelligence artificielle qui assistent la plupart des fonctions du téléphone comme la photo (à travers la reconnaissance de scènes), l'autonomie et la puissance, en optimisant les ressources allouées en fonction des usages. Huawei promet que sa puce est deux fois plus rapide que le meilleur processeur de Qualcomm et trois fois plus rapide que la puce A11 d'Apple. Les premiers tests ont néanmoins indiqué qu'elle ne surpassait pas le dernier processeur d'Apple.



Associé à 6 Go de mémoire vive selon la configuration choisie, ce processeur permet néanmoins au Mate 20 Pro de proposer des performances plus élevée que la quasi-totalité des smartphones. Il ne rencontrera aucun problème pour passer d'une application à une autre, faire tourner des jeux très gourmands et des applications très exigeantes comme la réalité augmentée. Google a d'ailleurs annoncé l'arrivée de la plateforme pour développeurs ARCore sur le Mate 20 Pro. Il devrait aussi s'inscrire dans la durée et ne pas perdre beaucoup en vélocité au fil des mois.



Huawei inaugure aussi un nouveau format de carte mémoire. Exit le standard microSD, place aux cartes nanoSD, plus petites et capables de stocker jusqu'à 256 Go pour l'instant. Ce format spécifique est évidemment l'exclusivité de la marque qui le justifie en avançant un gain d'espace puisque la carte nanoSD peut s'insérer dans un chariot double SIM à la place d'une carte nanoSIM. A noter que le Mate 20 Pro ne propose pas de prise Jack et n'est disponible que dans une seule configuration, avec 128 Go de stockage.



Le Huawei Mate 20 Pro sera disponible en France le 26 octobre au prix de 999 euros avec 128 Go d'espace de stockage.