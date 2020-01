publié le 09/01/2020 à 09:58

L'ordinateur quantique, voilà une technologie qui devrait révolutionner nos ordinateurs. Mais connaissez-vous vraiment ce qu'est l'informatique quantique ? Des députés vont remettre ce jeudi 9 janvier au gouvernement un rapport dans lequel ils demandent d'accélérer la recherche dans ce domaine. En effet, le quantique permet de faire des calculs incroyablement rapides et les applications en matière d'environnent sont très prometteuses.

Avec cette technologie, il est déjà possible de faire en 3 minutes des calculs qui prendraient 10.000 ans avec un ordinateur classique. C'est Google qui dit avoir mis au point l'an dernier le premier ordinateur quantique. IBM affirme aussi avoir sa propre technologie. C'est un enjeu énorme et il faut absolument retenir ce terme : ordinateur quantique.

Mais en pratique ça marche comment ? C'est incompréhensible au commun des mortels puisque même les spécialistes informatiques renoncent.. Mais pour schématiser à l'extrême, nous les humains, pour faire des calculs, on utilise des chiffres. Un ordinateur utilise quant à lui des bits, 0 ou 1, qu'il combine à l'infini. 00 01 0001 c'est son langage.

Diviser par un million le coût énergétique du calcul

Et bien la technologie quantique utilise des particules infiniment petites. On est à l'échelle de l'atome, des nanoparticules qui ont des propriétés étonnantes. Entre de toutes petites électrodes, elles circulent à une vitesse vertigineuse et font des millions de calculs en même temps. La recherche quantique se fait au microscope.

Il y en outre a un intérêt pour l'environnement et la santé. Tout d'abord, avec cette technologie, vous divisez par un million le coût énergétique du calcul. On parle beaucoup de la pollution numérique, des dépenses énormes d'énergies pour calculer ou stocker nos données sur internet, là vous divisez par un million la facture pour faire tout ça. C'est donc une technologie révolutionnaire.

Ensuite, elle pourrait accepter la recherche dans le domaine de la chimie pour créer par exemple de nouvelles matières, de nouvelles batteries, des façons de stocker le CO2 ou l'électricité. Ces ordinateurs sont capables de simuler les interactions entre les atomes dans les molécules. Cela permettrait d'aller très vite pour tester aussi des médicaments.

Les premiers ordinateurs fiables sur le marché dans moins de 10 ans

Et finalement quand aurons-nous chez nous un ordinateur quantique ? On n'en aura pas, cela va servir surtout dans des laboratoires pour faire de la recherche. Google a dit l'an dernier avoir mis au point le premier ordinateur, mais ce n'est pas encore fiable à 100%. Parfois, les calculs sont faux donc, pour certains spécialistes du sujet, dans moins de dix ans arriveront sur le marché des ordinateurs vraiment fiables.



D’autres pensent qu’il faudra plusieurs décennies. Les GAFA, les géants informatiques, sont tous en tain de faire de la recherche. En France, le gouvernement va recevoir ce rapport ce 9 janvier de députés et il devrait annoncer dans les semaines qui viennent un plan quantique pour que nos laboratoires ne soient pas en retard.