Pourquoi l'iPhone Xr est commercialisé un mois après l'iPhone Xs

publié le 19/10/2018 à 10:02

L'iPhone Xr est disponible en précommande ce vendredi 19 octobre. Vendu à partir de 859 euros avec 64 Go d'espace de stockage, il est l'iPhone le plus accessible des trois modèles présentés par Apple lors de sa keynote de rentrée le 12 septembre. Il est aussi le dernier du trio à prendre le chemin des rayons, plus d'un mois après l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max, facturés 300 à 400 euros de plus. Les premières commandes seront honorées le 26 octobre.



Apple n'a pas fourni d'explications officielles pour justifier ce délai. Dans un premier temps, des sources proches des chaînes de production de la marque à la pomme ont avancé que ce retard était le fruit de difficultés rencontrées par Apple dans la production de certains composants, notamment l'écran LCD "Liquid Retina" que l'entreprise annonce supérieur à tous ses concurrents LCD.

Selon d'autres sources interrogées par le Wall Street Journal fin septembre, ce retard résulterait plutôt d'une stratégie marketing bien réfléchie, à l'opposée de celle qui a été mise en place l'an passé, quand l'iPhone X, l'édition anniversaire, plus cher, plus attendu et bien plus innovant, était sorti plusieurs semaines après l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus.

Mieux vendre les modèles les plus chers

Cette année, l'iPhone Xr et l'iPhone Xs partagent le même design bord à bord à encoche, la reconnaissance faciale, la navigation par gestes, la charge sans-fil, la très puissante puce A12 Bionic et le même appareil photo, à un téléobjectif près. En lançant d'abord les modèles les plus chers, vendus à partir de 1.159 et 1.259 euros, Apple leur évite de subir la concurrence d'un modèle plus accessible aux caractéristiques pas si éloignées.



Des clients qui auraient opté pour l'iPhone Xr s'il était sorti plus tôt se sont sans doute laissés tenter par l'iPhone Xs et ses coloris acidulés afin de ne pas avoir à attendre encore un mois. Les plus fortunés se sont naturellement dirigés vers ces modèles aux écrans Oled plus flatteurs et aux capacités de stockage plus importantes. Les autres ont pris leur mal en patience pour entrer à moindre frais dans la nouvelle ère de l'iPhone.

Éteindre la concurrence deux fois

Ce lancement décalé permet aussi à Apple d'occuper le terrain médiatique à deux reprises en quelques semaines et de limiter l'exposition des smartphones de la concurrence, notamment ceux de Google, Samsung et Huawei, qui ont été commercialisés dans l'intervalle et constituent des alternatives très crédibles à l'iPhone.



En fonction de la demande, la marque à la pomme pourra aussi ajuster avec plus de précision la production des trois modèles en vue des fêtes de fin d'année.